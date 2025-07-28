Украинцы резко увеличили свои зарплатные ожидания: сколько хотят получать

Украинцы существенно увеличили свои ожидания относительно зарплаты и условий труда – большинство хочет получать более 30 тыс. грн и работать по гибкому графику. В то же время 73,6% граждан считают, что именно государство должно создать больше возможностей для карьерного развития.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из опроса, который провели специалисты OLX Работа. По результатам, 47,3% опрошенных имеют постоянную работу, еще 14% – работают временно или занимаются фрилансом.

Однако треть украинцев активно ищут новую работу, а еще 59,4% готовы сменить профессию, правда, еще не определились с направлением. Только 21,9% довольны тем, где работают сейчас. Наиболее распространенные сферы занятости: торговля, производство, строительство, логистика. Также 4,7% участников опроса служат в Силах обороны Украины.

Современный работник не ограничивается только заработком. Хотя зарплата остается ключевым фактором для 72% опрошенных, важными также являются:

гибкий график – 32,1%;

стабильность компании – 29,4%;

возможность дистанционной работы – 15,7%;

дружеская атмосфера – 21%;

карьерный рост – 11,5%.

Полный рабочий день интересует лишь 21,7% украинцев, зато более 53% предпочли бы гибкий или дистанционный формат. 33% респондентов считают, что справедливая зарплата – 30-50 тыс. грн, еще 27% – 20-30 тыс. грн, а 21,4% хотят зарабатывать более 50 тыс. грн. Лишь 4% согласны на зарплату до 10 тыс. грн.

При этом 30,4% указали, что их ожидания выросли за последний год, а 23,4% наоборот — снизили требования из-за реалий. Около 20% готовы переехать в другой город Украины ради лучших условий. Еще треть рассматривает этот вариант в зависимости от обстоятельств. Работу за рубежом активно ищет лишь 9,1%, однако 31,7% – не исключают такого развития событий в ближайшие два года.

75% опрошенных признают, что после 50 лет найти достойную работу становится труднее. Поэтому неудивительно, что треть украинцев хотят выйти на пенсию еще до 55 лет.

Почти три четверти украинцев (73,6%) считают, что государство должно создать больше условий для развития карьеры. Лишь 5,5% убеждены, что это исключительно дело каждого.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не хватает около 40 тысяч водителей грузовиков, что приводит к простою третьей части транспортного парка. Работодатели готовы платить от 38 до 42,5 тысяч гривен, но без улучшения условий труда проблема будет только усугубляться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!