Готовы платить до 100 тыс. грн, но никому: кого активно ищут украинские работодатели

В Украине сейчас на рынке труда больше всего ищут квалифицированных рабочих – сварщиков, экскаваторщиков, электриков, монтажников и строителей, которые могут зарабатывать от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, молодые бухгалтеры и юристы получают 20-40 тысяч гривен.

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Об этом рассказал глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак в комментарии СМИ. По его словам, сегодня на украинском рынке труда больше всего востребованы именно рабочие специальности.

Он отмечает, что это не только реальный запрос экономики, но и перспектива для молодежи начать достойную жизнь без многолетнего обучения в вузах и долгов за образование. "Экскаваторщик может зарабатывать 50-100 тысяч гривен в месяц, тогда как молодой бухгалтер или юрист – 20-40 тысяч. Именно эти специалисты будут восстанавливать страну", – подчеркнул Бабак.

Зарплата, быстрый старт карьеры и высокий спрос – вот три основных преимущества профессионального образования, которые озвучил председатель комитета. В то же время, по его словам, цель государственной политики в этой сфере – не принуждать, а предоставить молодежи достоверную информацию и изменить восприятие профтеха.

"Хотим, чтобы люди забыли слово "бурса" и начали воспринимать заведения профобразования как современные профессиональные колледжи", – отметил нардеп. Изменение имиджа является одной из ключевых задач нового закона о профессиональном образовании, который уже подготовлен ко второму чтению в Верховной Раде. Этот закон предусматривает ряд реформ:

обновление материально-технической базы профтехов;

расширение возможностей для сотрудничества с работодателями;

финансовую поддержку учащихся;

содействие быстрому трудоустройству после завершения обучения;

и главное – повышение престижа рабочих профессий.

"Успех возможен в любой профессии. И рынок труда лучше всего это демонстрирует. Ключевым мотиватором должна быть заработная плата, условия труда и возможность быстро начать карьеру после получения квалификации. Профессиональное образование дает эту возможность", – считает нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы существенно увеличили свои ожидания относительно зарплаты и условий труда – большинство хочет получать более 30 тыс. грн и работать по гибкому графику. В то же время 73,6% граждан считают, что именно государство должно создать больше возможностей для карьерного развития.

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