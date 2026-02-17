Работодатели готовы драться за этих работников: какую работу предлагают

С начала 2026 года, то есть всего за 1,5 месяца, через Государственную службу занятости (ГСЗ) было опубликовано более 83 тыс. вакансий. Чаще всего работу предлагают водителям, продавцам и подсобным рабочим.

Об этом сообщили в самом ведомстве. Отмечается, что ищут в Украине и представителей редких вакансий – более 2,7 тыс. профессий представлены 1-2 предложениями работы, но самыми популярными являются следующие.

Водитель

Квалифицированный специалист, который обеспечивает безопасную перевозку пассажиров и грузов. Профессия охватывает водителей легковых авто, грузовиков и автобусов. С начала года было зафиксировано более 3 тыс. соответствующих вакансий.

Продавец продовольственных товаров

Квалифицированный работник торговой сети, который принимает пищевые продукты от поставщиков, отвечает за их хранение, выкладывает в торговом зале и осуществляет продажу. С начала года в Службе занятости насчитывалось почти 3 тыс. таких предложений работы.

Подсобный рабочий

Работник без специальной квалификации, который выполняет вспомогательные задачи на производстве, строительстве или складах. Чаще всего речь идет об обязанностях грузчика или уборщика, а также подготовке инструментов для более квалифицированных специалистов. Всего было более 2,4 тыс. подобных вакансий.

Продавец-консультант

Специалист розничной торговли, который не только принимает, выкладывает и продает товар, но и консультирует покупателей, помогая с выбором. Именно консультационная функция является ключевым отличием этой должности. Таких работников работодатели искали почти 2,2 тыс. раз.

Уборщик служебных помещений

Работник, ответственный за поддержание чистоты в офисах, административных зданиях и учебных заведениях. Только в этом месяце количество предложений для них составило около 2,1 тыс.

Повар

Специалист сферы общественного питания, который готовит блюда и оформляет их подачу, соблюдая технологические карты и санитарные нормы. Хотя часто поваров ассоциируют с ресторанами и кафе, значительная часть работает в производственных пищевых цехах. С начала года зафиксировано почти 2 тыс. вакансий.

Бухгалтер

Специалист, который ведет финансовый, налоговый и управленческий учет предприятия. Он формирует отчетность и контролирует законность хозяйственных операций. Спрос на таких работников составил около 1,8 тыс. вакансий.

Швея

Квалифицированный рабочий, который работает вручную или на швейном оборудовании, создавая или изменяя одежду и изделия из ткани, кожи и других материалов. В некоторых случаях специалисты работают и с элементами обуви. Количество предложений – около 1,5 тыс.

Сестра медицинская (брат медицинский)

Специалист среднего медицинского звена, для которого обязательным является профильное образование. В обязанности входит уход за пациентами, оказание неотложной помощи и выполнение базовых медицинских процедур – инъекций, перевязок, установка капельниц. С начала года таких работников приглашали на работу почти 1,3 тыс. раз.

Специалист государственной службы или местного самоуправления

Должностное лицо, работающее в исполнительных органах власти на местах. Основные задачи – реализация местных программ развития и предоставления административных услуг населению. Служба занятости предлагала такие должности около 1,2 тыс. раз.

Продавец продовольственных товаров и подсобный работник – это работа, которую чаще всего искали работники (по 8,2 тысячи раз). Тройку самых популярных вакансий среди безработных была профессия уборщика служебных помещений – ею интересовались почти 4,8 тысячи человек.

