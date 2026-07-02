Украинцы захотели "сиесту" из-за жары и войны: в Кабмине появилась необычная петиция

В Украине предлагают ввести летнюю "сиесту" с 12:00 до 16:00, а также пересмотреть правила организации труда в условиях войны, сделав работу более безопасной и гибкой. Среди инициатив – удаленная работа после обстрелов, до 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, гибкое начало рабочего дня и обязательный доступ работников к укрытиям.

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В Украине зарегистрировано сразу несколько электронных петиций, авторы которых предлагают пересмотреть организацию труда в условиях летней жары и военного положения. По мнению авторов обращений, такие изменения помогут не только сохранить здоровье работников, но и повысить производительность труда, а также улучшить безопасность людей в условиях войны.

"Сиеста" во время жары

Одна из петиций, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров Украины, предлагает ввести в летний период временный перерыв в работе с 12:00 до 16:00. Именно в это время температура воздуха часто достигает максимальных значений, что затрудняет выполнение многих видов работ, особенно на открытом воздухе.

Автор обращения считает, что несколькочасовая пауза позволит работникам избежать перегрева, снизить физическую нагрузку и одновременно сократить потребление электроэнергии в часы пикового использования кондиционеров и вентиляционного оборудования. По завершении такого перерыва рабочий день мог бы продолжаться в более комфортное вечернее время.

Практика дневных перерывов в жаркий период не нова. Самым известным примером остается Испания, где традиционная "сиеста" исторически была частью повседневной жизни. Хотя сегодня крупные города всё чаще работают без длительных обеденных перерывов, в небольших населённых пунктах многие магазины и заведения по-прежнему могут закрываться примерно с 14:00 до 16:00 или даже до 17:00.

Подобные традиции существуют и в других странах. В Италии известна практика riposo, когда в отдельных регионах, особенно на юге страны, предприятия устраивают длительные обеденные перерывы. В Греции в самые жаркие часы дня распространены так называемые "тихие часы", когда уровень активности значительно снижается. Аналогичные традиции частично сохранились в Португалии, Мексике и ряде стран Латинской Америки.

На Филиппинах послеобеденный отдых также до сих пор практикуется в некоторых регионах, а в Китае популярной остается традиция короткого дневного сна после обеда, которую можно встретить даже в офисах. Впрочем, в большинстве стран такие перерывы не закреплены законом, а остаются культурной особенностью или внутренним решением отдельных работодателей.

Удаленная работа после обстрелов

Еще одна электронная петиция предлагает изменить трудовые правила уже с учетом условий полномасштабной войны. Автор подчеркивает, что миллионы украинцев регулярно переживают ночные воздушные тревоги, ракетные и дронные атаки, из-за чего люди часто не могут нормально отдохнуть. Постоянное недосыпание, стресс и необходимость утром отправляться на работу негативно сказываются на здоровье, концентрации внимания и безопасности.

Именно поэтому предлагается сделать удаленный формат работы приоритетным для тех сотрудников, чьи должностные обязанности позволяют работать из дома без ущерба для деятельности предприятия. Кроме того, после массированных обстрелов или длительных ночных тревог сотрудникам хотят предоставить возможность временно переходить на удаленную работу без дополнительных бюрократических процедур.

Отдельный пункт петиции предусматривает введение до 10 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год во время военного положения. Автор считает, что такая возможность позволит людям частично восстановить физическое и психологическое состояние, предотвратить профессиональное выгорание и поддержать работоспособность в условиях длительного стресса.

Больше внимания безопасности работников

Среди предложений также есть требование обязать работодателей обеспечить работникам доступ к укрытиям, соответствующим установленным нормам безопасности. Если у предприятия нет собственного убежища, предлагается заключать договоры на использование ближайших укрытий, чтобы работники могли быстро перейти туда при сигнале воздушной тревоги.

Гибкое начало рабочего дня

Еще одна инициатива касается возможности позже начинать рабочий день после бессонных ночей из-за воздушных тревог или массированных атак. По мнению автора петиции, это позволит работникам хотя бы частично компенсировать недосып, снизить риск ошибок, дорожно-транспортных происшествий и производственных травм, связанных с переутомлением.

Также предлагается ввести механизмы государственной поддержки компаний, которые инвестируют в безопасные условия труда, переводят сотрудников на удаленную форму работы и адаптируют рабочие процессы к условиям военного времени. По мнению автора обращения, такие стимулы могут помочь бизнесу быстрее внедрять современные форматы организации труда и одновременно обеспечивать более высокий уровень безопасности для персонала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в разгар лета в Украине возник дефицит сезонных работников. На Буковине, к примеру, остро не хватает рабочих рук в сельском хозяйстве. Фермерам трудно найти людей на уборку урожая, хотя они и повысили зарплаты. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах, где традиционно летом растет спрос на сезонную работу.

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