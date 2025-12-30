Работникам в Украине готовы платить до 70 тыс. грн: кто может заработать такие деньги

В 2025 году зарплаты некоторых специалистов в Украине заметно выросли. В конце года больше всего зарабатывают на службе в Силах обороны, а также работники в сфере строительства и СТО.

Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из крупнейших кадровых порталов. Отмечается, что в течение последнего года были массово пересмотрены зарплаты в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе.

Кто зарабатывает больше всего

По состоянию на ноябрь самую высокую медианную заработную плату в Украине получали на военных должностях – 70,55 тыс. грн. В частности, это касалось объявлений на должности:

по контракту;

оператора БПЛА;

связистов;

механика, стрелка и тому подобное.

Также немало зарабатывают представители рабочих специальностей. На втором месте в рейтинге – фасадчики (52,5 тыс. грн). А медианную зарплата в 50 тыс. грн зафиксировали в таких вакансиях:

штукатур;

дальнобойщик;

брокер в сфере недвижимости.

Больше всего вакансий, предлагающих высокие медианные зарплаты, наблюдается в строительстве и сфере облицовочных работ, а также на СТО и автомойках. Также высокооплачиваемыми являются такие профессии:

рихтовщик – 48 500 гривен;

– 48 500 гривен; прораб и каменщик – 45 000 гривен;

– 45 000 гривен; плиточник – 41 000 гривен;

– 41 000 гривен; строитель, маляр, автоэлектрик и автомаляр – 40 000 гривен;

– 40 000 гривен; сварщик, монтажник, автослесарь, механик, супервайзер в сфере торговли, стоматолог – 35 000 гривен.

Рост зарплат

В ряде вакансий в 2025 году наблюдается существенный рост. К таким относятся:

категория "Работа за рубежом "– +357% (8 тыс. грн);

"– +357% (8 тыс. грн); разнорабочий (в категории "Работа за рубежом) – +46% (4250 грн);

(в категории "Работа за рубежом) – +46% (4250 грн); брокер – +100% (50 тыс. грн);

– +100% (50 тыс. грн); комплектовщик и прораб – +28-30% (26,05 и 45 тыс. грн соответственно);

Но больше всего работы, где за последний год значительно выросли зарплаты, зафиксировали в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. В частности, речь идет о таких вакансиях:

руководитель отдела продаж – +32% (до 33,75 тыс. грн);

– +32% (до 33,75 тыс. грн); менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе – +21% (до 24,5 тыс. грн);

– +21% (до 24,5 тыс. грн); торговый представитель – +18% (до 26,5 тыс. грн);

пекарь – +18% (до 20 тыс. грн);

супервайзер – +17% (до 35 тыс. грн).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников в Украине вырастут почти в 2,5 раза. Например, зарплата социального менеджера увеличится с 8243 грн до 20 607 грн.

