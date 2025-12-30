Работникам в Украине готовы платить до 70 тыс. грн: кто может заработать такие деньги
В 2025 году зарплаты некоторых специалистов в Украине заметно выросли. В конце года больше всего зарабатывают на службе в Силах обороны, а также работники в сфере строительства и СТО.
Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из крупнейших кадровых порталов. Отмечается, что в течение последнего года были массово пересмотрены зарплаты в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе.
Кто зарабатывает больше всего
По состоянию на ноябрь самую высокую медианную заработную плату в Украине получали на военных должностях – 70,55 тыс. грн. В частности, это касалось объявлений на должности:
- по контракту;
- оператора БПЛА;
- связистов;
- механика, стрелка и тому подобное.
Также немало зарабатывают представители рабочих специальностей. На втором месте в рейтинге – фасадчики (52,5 тыс. грн). А медианную зарплата в 50 тыс. грн зафиксировали в таких вакансиях:
- штукатур;
- дальнобойщик;
- брокер в сфере недвижимости.
Больше всего вакансий, предлагающих высокие медианные зарплаты, наблюдается в строительстве и сфере облицовочных работ, а также на СТО и автомойках. Также высокооплачиваемыми являются такие профессии:
- рихтовщик – 48 500 гривен;
- прораб и каменщик – 45 000 гривен;
- плиточник – 41 000 гривен;
- строитель, маляр, автоэлектрик и автомаляр – 40 000 гривен;
- сварщик, монтажник, автослесарь, механик, супервайзер в сфере торговли, стоматолог – 35 000 гривен.
Рост зарплат
В ряде вакансий в 2025 году наблюдается существенный рост. К таким относятся:
- категория "Работа за рубежом "– +357% (8 тыс. грн);
- разнорабочий (в категории "Работа за рубежом) – +46% (4250 грн);
- брокер – +100% (50 тыс. грн);
- комплектовщик и прораб – +28-30% (26,05 и 45 тыс. грн соответственно);
Но больше всего работы, где за последний год значительно выросли зарплаты, зафиксировали в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. В частности, речь идет о таких вакансиях:
- руководитель отдела продаж – +32% (до 33,75 тыс. грн);
- менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе – +21% (до 24,5 тыс. грн);
- торговый представитель – +18% (до 26,5 тыс. грн);
- пекарь – +18% (до 20 тыс. грн);
- супервайзер – +17% (до 35 тыс. грн).
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников в Украине вырастут почти в 2,5 раза. Например, зарплата социального менеджера увеличится с 8243 грн до 20 607 грн.
