Работают там же, где Россия производит "Шахеды": ведущая турецкая компания объявлена международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одну из ведущих мировых компаний по стекольному и химическому производство – турецкую Şişecam Group – в перечень международных спонсоров войны, что грозит ей серьезными репутационными потерями на мировом уровне. В частности, производство компании размещено в той же особой экономической зоне, где РФ производит "Шахеды". Об этом рассказали в самом НАПК. Там объяснили, что эта компания:

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продолжает вести бизнес по России;

остается крупнейшим в России экспортером в своей отрасли.

"С начала российской агрессии, в 2014 году, Sisecam Flat Glass осуществляет производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в России на ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан. Там производятся и "Шахеды", которыми россияне регулярно атакуют Украину", – подчеркнули в НАПК.

Кроме того, отмечается, турецкая компания обеспечивает рабочие места для 3 414 работников на своих заводах в России – тем самым создавая рабочие места и поддерживая экономику государства-террориста. А ее дочерние компании за 2022 год уплатили налогов в РФ более чем на 11,2 млн долларов.

"Следует также упомянуть, что российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властями в мобилизационной кампании, например, передавая личные данные работников военкомату. Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власти не обращались к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в России, тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов", – напомнили в Агентстве.

Şişecam Group занимает 2 место в мире по объемам производства стеклянной посуды, 5 место среди производителей стеклянной тары и листового стекла. А также является мировым лидером в производстве:

кальцинированной соды;

химических веществ на основе хрома.

Объявление международным спонсором войны – что это значит

Şişecam Group – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены PepsiCo и Mars, Philip Morris International, JTI, Alibaba Group Holding Limited, Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но, если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК ранее также направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами, а также обсудить выход бизнеса из страны-террористки России.

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