Работа в компании БаДМ глазами новичков: первые месяцы и профессиональное развитие

Во время войны украинцы все чаще выбирают работодателей, чья деятельность укрепляет устойчивость страны. БаДМ – один из крупнейших фармдистрибьюторов, который уже более 30 лет ежедневно поставляет лекарства в 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей Украине, включая прифронтовые регионы. Именно эта логистика стала основой для новой миссии – обеспечения фронта.

Системная адаптация новичков в БаДМ построена на сочетании наставничества и четких стандартов: наставник сопровождает новичка, проводит обучение, знакомит с правилами работы, техникой безопасности, стандартами качества, помогает адаптироваться в коллективе, исправляет ошибки и дает дельные советы.

Ярким примером одновременной адаптации почти 40 новичков за короткое время стал структурный подраздел БаДМ в Николаеве в октябре 2024 года.

Первые месяцы на аптечном складе в Николаеве: как формировалась стабильная команда

Уже больше года прошло с момента возобновления работы аптечного склада БаДМ в г. Николаев.

Практически сразу, в начале полномасштабного вторжения, компании пришлось приостановить работу склада из-за ситуации с безопасностью – вплоть до осени 2024 года. К моменту открытия команда состояла как из опытных сотрудников, много лет работавших в логистическом хабе Николаева, так и из новичков, которые присоединились непосредственно перед возобновлением работы склада.

Валентина Красникова вошла в те 60% новичков, которые присоединились к БаДМ в Николаеве в тот период. После поиска работы через специализированный сайт, где она узнала о вакансии сборщицы, ее ждал следующий этап – обучение всем тонкостям профессии. Предыдущего опыта у нее не было, но благодаря поддержке коллег и наставницы она быстро освоила ключевые процессы – от работы со сканером до контроля соблюдения стандартов качества.

"На новом месте работы я ожидала профессионального развития, карьерного роста и достойной оплаты труда, – вспоминает Валентина. – Хотелось ощущать, что мой труд имеет реальный результат".

Уже с первых смен Валентине стало понятно: процессы в компании четко организованы, важны внимательность к деталям и ответственность, ведь за каждым заказом лекарств стоит чья‑то надежда на выздоровление.

Работа на складе: точность и командное взаимодействие

Юлия Лебедева пришла в БаДМ в 2024 году на должность сборщицы по совету мамы, которая ранее работала в компании упаковщицей. Она понимала, что работа на складе предполагает активные физические нагрузки и высокий уровень ответственности.

В первые месяцы Юлия попробовала несколько направлений – упаковку, контроль и приемку товаров – и лучше увидела полный цикл работы.

"За первые недели я поняла, как все взаимосвязано: работаем со сканерами, сверяем серии и сроки, соблюдаем температурные требования – это дисциплинирует и прокачивает внимательность", – делится Юлия.

Обе сотрудницы отмечают важность четкой организации процессов и командного взаимодействия: даже в сложных условиях компания поддерживает непрерывность логистики и обеспечивает достойные условия труда сотрудников.

"Среди коллег я встретила верных друзей: подстраховываем друг друга на пиках, делимся лайфхаками. Когда видишь, как быстро заказы уезжают в аптеки, ощущаешь настоящий смысл работы", – говорит Юлия.

Стабильность фармрынка начинается с людей

В БаДМ отмечают: эффективность фармацевтической дистрибуции зависит от вовлеченности каждого сотрудника уже на старте работы.

"Сегодня фармацевтическая дистрибуция является частью национальной устойчивости. Каждое действие сотрудников компании имеет значение – от работы на складе до своевременной доставки лекарств по всей стране", – отмечает и.о. генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитрий Бабенко.

Справка:

БаДМ – национальный фармацевтический дистрибьютор, который продолжает масштабировать команду в разных регионах страны, не останавливая строительство новых аптечных складов даже в условиях военного времени. Присоединяйтесь к команде, которая заботится о здоровье нации.