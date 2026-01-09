УкраїнськаУКР
Работа в компании БаДМ глазами новичков: первые месяцы и профессиональное развитие

Мария Шевчук
Рынки и компании
3 минуты
2,6 т.
Во время войны украинцы все чаще выбирают работодателей, чья деятельность укрепляет устойчивость страны. БаДМ – один из крупнейших фармдистрибьюторов, который уже более 30 лет ежедневно поставляет лекарства в 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей Украине, включая прифронтовые регионы. Именно эта логистика стала основой для новой миссии – обеспечения фронта.

Системная адаптация новичков в БаДМ построена на сочетании наставничества и четких стандартов: наставник сопровождает новичка, проводит обучение, знакомит с правилами работы, техникой безопасности, стандартами качества, помогает адаптироваться в коллективе, исправляет ошибки и дает дельные советы.

Ярким примером одновременной адаптации почти 40 новичков за короткое время стал структурный подраздел БаДМ в Николаеве в октябре 2024 года.

Первые месяцы на аптечном складе в Николаеве: как формировалась стабильная команда

Уже больше года прошло с момента возобновления работы аптечного склада БаДМ в г. Николаев.

Практически сразу, в начале полномасштабного вторжения, компании пришлось приостановить работу склада из-за ситуации с безопасностью – вплоть до осени 2024 года. К моменту открытия команда состояла как из опытных сотрудников, много лет работавших в логистическом хабе Николаева, так и из новичков, которые присоединились непосредственно перед возобновлением работы склада.

Валентина Красникова вошла в те 60% новичков, которые присоединились к БаДМ в Николаеве в тот период. После поиска работы через специализированный сайт, где она узнала о вакансии сборщицы, ее ждал следующий этап – обучение всем тонкостям профессии. Предыдущего опыта у нее не было, но благодаря поддержке коллег и наставницы она быстро освоила ключевые процессы – от работы со сканером до контроля соблюдения стандартов качества.

"На новом месте работы я ожидала профессионального развития, карьерного роста и достойной оплаты труда, – вспоминает Валентина. – Хотелось ощущать, что мой труд имеет реальный результат".

Уже с первых смен Валентине стало понятно: процессы в компании четко организованы, важны внимательность к деталям и ответственность, ведь за каждым заказом лекарств стоит чья‑то надежда на выздоровление.

Работа на складе: точность и командное взаимодействие

Юлия Лебедева пришла в БаДМ в 2024 году на должность сборщицы по совету мамы, которая ранее работала в компании упаковщицей. Она понимала, что работа на складе предполагает активные физические нагрузки и высокий уровень ответственности.

В первые месяцы Юлия попробовала несколько направлений – упаковку, контроль и приемку товаров – и лучше увидела полный цикл работы.

"За первые недели я поняла, как все взаимосвязано: работаем со сканерами, сверяем серии и сроки, соблюдаем температурные требования это дисциплинирует и прокачивает внимательность", – делится Юлия.

Обе сотрудницы отмечают важность четкой организации процессов и командного взаимодействия: даже в сложных условиях компания поддерживает непрерывность логистики и обеспечивает достойные условия труда сотрудников.

"Среди коллег я встретила верных друзей: подстраховываем друг друга на пиках, делимся лайфхаками. Когда видишь, как быстро заказы уезжают в аптеки, ощущаешь настоящий смысл работы", – говорит Юлия.

Стабильность фармрынка начинается с людей

В БаДМ отмечают: эффективность фармацевтической дистрибуции зависит от вовлеченности каждого сотрудника уже на старте работы.

"Сегодня фармацевтическая дистрибуция является частью национальной устойчивости. Каждое действие сотрудников компании имеет значениеот работы на складе до своевременной доставки лекарств по всей стране", – отмечает и.о. генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитрий Бабенко.

Справка:

БаДМ – национальный фармацевтический дистрибьютор, который продолжает масштабировать команду в разных регионах страны, не останавливая строительство новых аптечных складов даже в условиях военного времени. Присоединяйтесь к команде, которая заботится о здоровье нации.