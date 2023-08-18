Путин потерял главный рычаг влияния на ЕС: Россию полностью заменили США и Норвегии, ее газ больше не нужен

Европейский союз уже в августе заполнил газовые хранилища более чем на 90%, хотя в планах это должно было произойти только в ноябре. Россия окончательно потеряла свое влияние на газовый рынок.

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Как пишет издание Politico, это заставляет Кремль изо всех сил пытаться заткнуть зияющую дыру в своих финансах, образовавшуюся после его решения отрезать европейских клиентов после полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году.

"Сегодняшнее подтверждение того, что мы выполнили наши требования к хранению газа с опережением графика, подчеркивает, что ЕС хорошо подготовлен к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы", – сказала комиссар по энергетике блока Кадри Симсон.

Эта новость подчеркивает успех ЕС в избавлении от зависимости от российского трубопроводного газа. Российский газ упал до 23,6 процента импорта ЕС за первые 32 недели 2022 года, а в этом году он снизился до 8,4 процента. Это делает обязательство ЕС прекратить закупки российского газа к 2027 году достижимым.

"Это, безусловно, история успеха, – сказал Джованни Сгараватти, аналитик брюссельского аналитического центра Bruegel, — для Комиссии, для энергетического рынка, но тем более для правительств государств-членов, которые довольно хорошо отреагировали на замену 1 тераватт-часов недостающего российского газа в течение года".

Российский газ в значительной степени был заменен импортом из США, Норвегии, Азербайджана и других стран, что привело к резкому снижению цен по сравнению с пиком 2022 года. Голландский индекс цен на газ TTF достиг 320 евро за мегаватт-час в августе прошлого года; На этой неделе он колебался в районе 38 евро.

Тем не менее, стоимость газа по-прежнему остается выше, чем до войны, когда она колебалась около 20 евро за мегаватт-час, что означает большие счета для домохозяйств и более низкую производительность для европейской промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама же Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.