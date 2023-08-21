Проверка цен на материалы и стоимость привлеченной техники: в Украине откроют сметы всех проектов строительства

Государственное агентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства. Теперь украинцы смогут проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком.

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Это повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы. Об этом написал глава Госагентства восстановления Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

"Для нас важно не просто быстро и качественно проводить работы на объектах. Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом. Это важно как для Агентства восстановления, так и для общественности и международных партнеров", – отметил он.

Сметы на проекты восстановления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства. На портале ЕГЭСББ появился обновленный функционал публикации смет строящихся объектов за публичные средства. Среди них – и сметы проектов Агентства восстановления.

Ознакомиться с информацией о сметах сможет каждый на сайте ЕГЭСББ в разделе "Сметная документация". Ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого при наличии гарантий безопасности может восстановить полеты в Украине, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков еще осенью 2022 года. По его словам, технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это можно сделать только при гарантированной безопасности от международных партнеров как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.

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