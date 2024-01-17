Прошлый курс доллара уже неактуален: как банки и НБУ переписали цены на валюту
Доллар в Украине продолжает дешеветь. Утром в среду, 17 января, банковские обменники опустили курс наличного доллара на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже (по сравнению со вчерашним днем). В итоге средняя стоимость валюты снизилась до 38/38,68 грн (покупка продажа).
За неделю, с прошлой среды, наличный доллар подешевел уже на 50 копеек в покупке и на 75 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) в то же время немного повысил официальный курс доллара. На 17 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,92, что:
- на 8 коп. выше курса, действовавшего днем ранее;
- на 31 коп. ниже рекордного официального курса (был установлен 10 января на уровне 38,23 грн/долл.).
В целом в середине января курс доллара начал снижаться после активного повышения в течение целого месяца – с начала декабря. На подорожание валюты в конце года повлиял сезонный фактор. Традиционно в декабре на валютном рынке растет количество гривни (средства выделяются на премии, бюджетные расходы и др.). Как следствие, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.
Курс доллара сегодня: какую цену выставили банки 17 января
Среди крупнейших коммерческих банков 17 января дешевле всего продает доллары OTP Банк – по 38,5 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 38,8 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" (37,7 грн). А выгоднее всего продавать валюту 17 января в Сенс Банке и ПУМБ (по 38 грн за долл.).
На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 17 января предлагают по цене 38,46/38,6 грн (покупка/продажа), что, впрочем приблизительно на 15-20 коп. дешевле, чем накануне.
Курс валют доллара в Украине: чего ждать в ближайшие дни
Уже до конца текущей рабочей недели (19 января) в украинских банках могут произойти существенные изменений. Как считает финансовый аналитик Алексей Козырев, наличный курс доллара может снизиться до 37,5 грн в покупке и вырасти до 39,5 грн в продаже.
В то же время начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что до 21 января в Украине доллар в покупке не просядет ниже 38 грн. По его мнению, разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, не превысит 50-60 коп.
Как объяснил зампредседателя НБУ Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
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