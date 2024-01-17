Прошлый курс доллара уже неактуален: как банки и НБУ переписали цены на валюту

Доллар в Украине продолжает дешеветь. Утром в среду, 17 января, банковские обменники опустили курс наличного доллара на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже (по сравнению со вчерашним днем). В итоге средняя стоимость валюты снизилась до 38/38,68 грн (покупка продажа).

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За неделю, с прошлой среды, наличный доллар подешевел уже на 50 копеек в покупке и на 75 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) в то же время немного повысил официальный курс доллара. На 17 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,92, что:

на 8 коп. выше курса, действовавшего днем ранее;

на 31 коп. ниже рекордного официального курса (был установлен 10 января на уровне 38,23 грн/долл.).

В целом в середине января курс доллара начал снижаться после активного повышения в течение целого месяца – с начала декабря. На подорожание валюты в конце года повлиял сезонный фактор. Традиционно в декабре на валютном рынке растет количество гривни (средства выделяются на премии, бюджетные расходы и др.). Как следствие, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.

Курс доллара сегодня: какую цену выставили банки 17 января

Среди крупнейших коммерческих банков 17 января дешевле всего продает доллары OTP Банк – по 38,5 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 38,8 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" (37,7 грн). А выгоднее всего продавать валюту 17 января в Сенс Банке и ПУМБ (по 38 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн OTP Банк 37,8 38,5 ПриватБанк 37,95 38,55 Ощадбанк 37,9 38,7 ПУМБ 38 38,6 Сенс Банк 38 38,6 Универсал Банк 37,7 38,8 Укрсиббанк 37,9 38,7 Укрэксимбанк 38 38,6

Данные: minfin.com.ua Курс из этой таблицы может отличаться от фактической цены долларов в кассах банков – там могут выставлять дополнительные комиссии. Чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк.

На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 17 января предлагают по цене 38,46/38,6 грн (покупка/продажа), что, впрочем приблизительно на 15-20 коп. дешевле, чем накануне.

Курс валют доллара в Украине: чего ждать в ближайшие дни

Уже до конца текущей рабочей недели (19 января) в украинских банках могут произойти существенные изменений. Как считает финансовый аналитик Алексей Козырев, наличный курс доллара может снизиться до 37,5 грн в покупке и вырасти до 39,5 грн в продаже.

В то же время начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что до 21 января в Украине доллар в покупке не просядет ниже 38 грн. По его мнению, разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, не превысит 50-60 коп.

Как объяснил зампредседателя НБУ Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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