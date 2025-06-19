Прокурорский произвол или дискредитация Prozorro: киевскую компанию судят во Львове, а ее имущество хотят передать АРМА

В Украине продолжается судебное разбирательство касательно возможной передачи имущества компании "Авто Хаб Киев" в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Компания утверждает, что законно приобрела это имущество через систему Prozorro. Однако прокуратура инициировала уголовное производство, хотя обвинений так и не предъявили.

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Дело при этом рассматривается не в Киеве, хотя и касается компании, которая со всеми ее руководителями и имуществом зарегистрирована в Киевской области. Разбирательством занимается Лычаковский суд Львова, сообщает "СтопКор".

Речь идет о ходатайстве прокурора про передачу в управление АРМА имущества ООО "Авто Хаб Киев" (код ЕГРПОУ – 43473907, ранее – ООО "Оил Хаб Киев"). Указанное имущество – это недвижимость в Киеве, по адресу ул. Победы, 20. В заседании, как сообщается, приняли участие:

представитель Офиса генпрокурора Тарас Ильницкий (в режиме видеоконференции);

адвокат Виталий Цвигун (в режиме видеоконференции);

детектив Рябуш и адвокат Стоянов (присутствовали в зале).

Рассмотрение перенесли во Львов из Сосновского районного суда Черкасс. Хотя, по правовой логике, дело должно рассматриваться в столичных судах, отмечают журналисты. Перенесению предшествовало решение Сосновского суда, которым было отказано в удовлетворении ходатайства прокурора о наложении ареста на имущество ООО "Авто Хаб Киев".

Отмечается, что основания для передачи активов АРМА сомнительны. После переноса дела на недвижимое имущество компании был наложен арест в уголовном производстве от 07.10.2021 года по признакам уголовных преступлений по статьям 28, 364, 209, 362, 366, 191 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет непосредственно Офис Генпрокурора Украины.

Адвокат ООО "Авто Хаб Киев" Стоянов рассказал журналистам, что формальным основанием для начала досудебного расследования в октябре 2021 года стал рапорт сотрудника СБУ. Позже к делу были приобщены заявления о якобы наличных расчетах за сертификацию автомобилей при ввозе на таможенную территорию Украины. Сторона защиты называет их сфальсифицированными.

В ходе заседания 16 июня 2025 года во Львове адвокат ООО "Авто Хаб Киев" заявил ходатайство об изменении подсудности и попросил суд отправить материалы дела на Верховный суд, который должен определить подсудность. В свою очередь, прокурор возразил против изменения подсудности.

Судьей был объявлен перерыв до 20 июня 2025 года."На этом этапе мы выбрали такой инструмент правовой борьбы с неправомерными действиями прокуратуры. Продолжим борьбу исключительно в плоскости законодательства и действующей судебной практики", – прокомментировал адвокат позицию защиты после заседания.

Журналисты представили собственное описание логики событий. Так, чтобы передать имущество в АРМА, нужно определение следственного судьи об аресте. Однако в Сосновском суде его прокурором так и не было получено;

"Лычаковский суд фактически рассмотрел это же ходатайство прокурора и наложил арест, что и стало основанием для подачи/рассмотрения сейчас ходатайства о передаче в АРМА. Что стояло за этим решением: прокуратура изменила подследственность (с УСБУ в Черкасской области на ТУ БЭБ во Львовской области), и после этого было получено решение об аресте имущества ООО "Авто Хаб Киев" в Лычаковском суде, что и дало возможность впоследствии подать ходатайство о передаче имущества в АРМА", – отмечают расследователи.

По мнению защиты, перенос дела во Львов может быть признаком "прокурорского произвола" и указывать на попытки умышленного манипулирования судопроизводством со стороны правоохранителей. "Что это – давление на бизнес или попытка дискредитировать работу электронной площадки, через которую во время войны проводятся важные торги, в частности оборонного назначения?" – задаются вопросом расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий прокурор на пенсии в суде повысил свою пенсию более чем на 20 000 грн – с 31 607 до 51 646 грн. Он таким образом добился повышения своей выплаты до 90% зарплаты прокурора, продолжившего работать на его должности.

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