Производители продуктов в Украине подняли цены почти на 20%: что подорожало больше всего

Производители продуктов в Украине подняли цены почти на 20%, больше всего подорожало мясо и молочные продукты. При этом есть продукты, которые подешевели, в частности сахар, цена на который в августе снизилась почти на 9%.

По данным Госстата, темпы подорожания продовольственных товаров остаются высокими, и больше всего страдают потребители мяса, молочной продукции и хлеба. В августе 2025 года оптовые цены на мясо и мясные продукты выросли в среднем на 23,4%.

Рост внутренних цен составил 23,8%, а экспортных – 12,7%. Эксперты объясняют это несколькими факторами: увеличение стоимости кормов для животных, высокие затраты на энергоресурсы и логистику, а также общее подорожание производственных затрат. Как следствие, оптовые цены сразу влияют на розничные – прилавки магазинов уже ощущают повышение стоимости мяса на 15-25%.

Подорожание молочной продукции

Не менее заметным является рост цен на молочные продукты. В августе 2025 года их средняя стоимость поднялась на 17,7%, при этом внутри Украины на 18,7%, а на экспорт лишь на 5,8%.

Такое соотношение объясняется тем, что внутренний рынок испытывает больший спрос на молочные товары, чем зарубежные партнеры. Производители вынуждены поднимать цены, чтобы покрыть расходы на сырье, энергоресурсы и транспортировку, в то же время экспортная цена растет более умеренно из-за конкуренции на мировом рынке.

Хлеб и хлебобулочные изделия

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия также демонстрируют устойчивый рост. За август 2025 года они увеличились в среднем на 15,5%, внутри страны на 15,1%, а на экспорт на 24,2%.

Особенно заметное подорожание экспортного хлеба объясняется увеличением стоимости зерна на мировых рынках, а также логистическими издержками. Для внутренних потребителей это означает рост цен в супермаркетах и небольших магазинах, что влияет на ежедневный бюджет семей.

Напитки и другие продукты

Среди напитков общий рост составил 9,7%, при этом внутри страны цены выросли на 10%, а на экспорт – на 9,4%. Подорожание обусловлено ростом стоимости сырья, тары и энергии для производства.

Однако есть и приятные исключения. Так, сахар в августе подешевел на 8,8%, при этом внутри страны на 8,7%. Снижение цены сахара связывают с сезонными факторами и сбором урожая сахарной свеклы.

Рост оптовых цен производителей продукции постепенно отражается на ценах в магазинах с некоторым лагом в несколько месяцев. Это означает, что даже если сейчас на полках магазина цены не достигли максимума, в ближайшие месяцы потребители могут почувствовать еще более значительное подорожание. Аналитики отмечают, что главными драйверами роста остаются расходы на производство, энергоресурсы, логистику и сезонные факторы, а также общая инфляционная тенденция в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сформировалась тенденция к ежемесячному подорожанию хлеба, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Ожидается, что до конца 2025 года цены на хлебобулочные изделия вырастут на 11-23% в зависимости от вида продукции.

