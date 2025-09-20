Цены растут каждый месяц: украинцам прочат подорожание ключевого продукта

В Украине сформировалась тенденция к ежемесячному подорожанию хлеба, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Ожидается, что до конца 2025 года цены на хлебобулочные изделия вырастут на 11-23% в зависимости от вида продукции.

Такой прогноз озвучили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Ежемесячно ассортимент изделий хлебопекарной отрасли дорожает на 1-1,7%, констатировала в комментарии "Укринформу" сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Светлана Черемисина.

Прогнозы цен на хлеб на конец 2025 года

Хлеб пшеничный высшего сорта может стоить 63,5 грн/кг (+22,3% за год).

высшего сорта может стоить (+22,3% за год). Хлеб пшеничный первого сорта – 49,6 грн/кг (+16,7%).

первого сорта – (+16,7%). Ржаной хлеб – 50,6 грн/кг (+12,1%).

– (+12,1%). Батон (0,5 кг) – 30,9 грн (+11,2%)

Черемисина отмечает, что урожай не является определяющим фактором ценообразования. Дело в том, что только 20-25% собранного зерна идет на внутренний рынок, а остальные – на экспорт. Главное же давление на цены оказывают другие факторы:

Сначала года пшеничная мука подорожала на 4,3%, ржаная – на 55,2% .

подорожала на 4,3%, ржаная – на . Цены на бензин и дизель выросли на 6,7 и 6,9% соответственно.

и дизель выросли на и соответственно. Предприятия, имеющие статус критически важных, обязаны платить работникам зарплату не ниже 20 тыс. грн в месяц, что также влияет на конечную стоимость продукции.

Сколько стоит хлеб в сентябре

По состоянию на 20 сентября украинские супермаркеты, по данным портала "Минфин", продают ржаной хлеб Riga Бородиновский (буханка 300 г) в среднем по 45,83 грн. Это соответствует средней цене в июле и августе, т.е. пока что подорожания по этому товару не наблюдается.

В то же время хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка (буханка 600 г) за месяц все же подорожал на 2,86 грн – до средних 45,78 грн. Впрочем, в июне он был еще дороже – в среднем 49,49 грн.

Цены в супермаркетах на это пшеничный хлеб 20 сентября колеблются в диапазоне от ??? грн до ??? за буханку. В отдельных сетях установлены такие расценки:

"Megamarket" – 42,9 грн;

"Metro" – 48,65 грн;

"Сильпо" – 46,19 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, поставщики в Украине резко переписали цены на картофель. Это может повлиять на стоимость продукта в рознице.

