Производитель сухариков Flint и муки "Хуторок" снова попал под атаку РФ: есть потери сырья и готовой продукции

В Павлограде Днепропетровской области 7 апреля снова был атакован склад, арендованный компанией по производству бакалеи и соленых снеков. В результате пожара серьезно повреждено помещение, есть потери сырья и готовой продукции группы компаний Star Brands, которая работает под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Санич", "Хуторок" и др. Производитель уже работает над изменением логистики, чтобы не сорвать поставки товаров.

Об этом говорится в сообщении группы на официальной странице в Facebook. Соучредитель Иван Омельченко в Instagram также уточнил, что это уже четвертая российская атака на активы компании за год.

"Сегодня ночью (7 апреля. – Ред.) около 2:20 утра по складу Star Brands в Павлограде попали 2 вражеских "Шахеда". Всего в районе было пять БПЛА, из которых три были сбиты. В результате прямого попадания возникло возгорание, склад серьезно поврежден. Но главное – наши люди живы", – заявили в группе компаний.

Отмечается, что днем 7 апреля пожар был полностью ликвидирован. Есть предварительная оценка масштабов разрушения – пострадало около 5,5 тыс. кв. м территории складского комплекса.

"Ведется оценка материального ущерба потери сырья и готовой продукции, хранившихся на складе... Логистическая команда работает в экстренном режиме: мы внедряем план перемаршрутизации доставок, чтобы наши партнеры и клиенты получили заказы вовремя", – заявили в Star Brands.

Склад компании в Павлограде уже был под российскими ударами в апреле и ноябре 2025 года. Последний раз стоимость уничтоженной продукции и сырья оценивалась в "десятки миллионов" гривен.

Также в конце октября-2025 российская атака на Киев полностью уничтожила офис и складской комплекс фармдистрибьютора "Оптима-Фарм", нанеся ущерб более 100 миллионов долларов. Также было атаковано производство крупнейшего производителя кофе в "дрипах" Idealist Coffee.

