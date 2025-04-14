Программу "Доступное лекарство" расширили: что нового получат украинцы уже через несколько месяцев

В Украине расширяют программу "Доступное лекарство" – с августа к ней добавят препараты от сердечных и сосудистых заболеваний, а с октября – лекарство от онкологии. В 2025 году в программу впервые будет включено более 30 новых действующих веществ, а участие станет обязательным для всех аптек страны.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Правительство приняло решение о существенном расширении перечня препаратов, предоставляемых гражданам безвозмездно или с частичной доплатой.

С августа 2025 г. в программу будут добавлены новые препараты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Речь идет о лекарственных средствах на основе индапамида, торасемида и метилдопы – распространенных препаратов для контроля артериального давления, уменьшения отеков и терапии гипертензии, в частности у беременных.

Также в программу будут включены средства с двухвалентным железом и фолиевой кислотой для лечения анемии. С октября 2025 г. программу дополнят важные препараты для онкологических пациентов: экземестан, летрозол и тамоксифен – препараты гормональной терапии при раке молочной железы.

В настоящее время программой уже воспользовалось более 5 миллионов украинцев, получивших более 76 миллионов рецептов. В список входит более 600 наименований лекарств и медицинских изделий. Стоимость препаратов компенсируется Национальной службой здоровья Украины, а лекарства можно получить по электронному рецепту более чем в 16 тысячах аптек.

В 2025 году в государственном бюджете предусмотрено более 6 миллиардов гривен на реализацию программы. В перечень будут добавлены более 30 новых действующих веществ, среди которых – препараты для лечения ревматологических, неврологических, офтальмологических, эндокринных, инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе – у детей.

С июля 2025 все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе. Это означает, что пациенты смогут получить необходимое лекарство практически в любом населенном пункте страны — больше не нужно будет искать специально определенные пункты.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться к врачу, получить электронный рецепт и предъявить его в аптеке. А проверить наличие нужного препарата можно через чат-бот "Спроси Гриша", созданный на основе открытых данных НСЗУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наблюдается рост жалоб из-за завышенных цен на лекарства, в том числе больше всего случаев было в Харьковской, Киевской и других областях. В то же время был усилен контроль и проведены тысячи проверок, которые обеспечили снижение цен на популярные медикаменты.

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