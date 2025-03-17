Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства: в каких областях зафиксировано больше обращений

В Украине наблюдается рост жалоб из-за завышенных цен на лекарства, в том числе больше всего случаев было в Харьковской, Киевской и других областях. В то же время был усилен контроль и проведены тысячи проверок, которые обеспечили снижение цен на популярные медикаменты.

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Об этом сообщает Госпотребслужба. В последнее время в Украине наблюдается рост беспокойства среди граждан по стоимости лекарственных средств.

Многие потребители сталкиваются с ситуациями, когда стоимость медикаментов в разных аптечных сетях существенно отличается, а иногда даже превышает установленные ценовые надбавки. Госпродпотребслужба получила 567 обращений по продаже лекарственных средств по завышенным ценам.

Больше всего жалоб поступило от жителей Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областей и г. Киев. Это свидетельствует о том, что проблема носит масштабный характер и требует немедленного реагирования со стороны контролирующих органов. В течение двух недель специалисты службы предприняли ряд мер по обеспечению контроля за ценообразованием на фармацевтическом рынке:

проведено 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями;

за ценовыми колебаниями; согласовано 210 внеплановых проверок ;

; фактически начато 52 проверки ;

; в 4 случаях зафиксировано нарушение – превышение установленных надбавок колебалось от 2% до 72%.

Эти действия демонстрируют усиление контроля над ценовой политикой аптечных сетей и обеспечивают эффективное реагирование на возможные нарушения. Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что общая тенденция свидетельствует о постепенном снижении цен.

Особенно это касается ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, на которые производители снизили цены примерно на 30%. Такая ситуация свидетельствует об эффективности контролирующих мер и необходимости их продления.

С 1 марта возобновлены проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных заведениях. Госпродслужба призывает граждан сообщать о случаях завышенных цен. Каждый потребитель имеет право обратиться в ведомство и его территориальные органы в случае выявления нарушений. Чтобы жалоба была рассмотрена, необходимо предоставить:

название предприятия (аптечной сети) и адрес аптеки;

список лекарственных средств с завышенными ценами;

документальное подтверждение (чеки, квитанции, фото ценников и т.п.).

Подать обращение можно несколькими способами. А именно:

через электронную форму на сайте Госпродпотребслужбы;

по номеру телефона территориальных органов;

по электронной почте или почтовому адресу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все чаще жалуются на качество и условия хранения колбасных изделий в магазинах. Госпродпотребслужба рекомендует покупать продукцию только в сертифицированных точках продаж, проверять маркировку и знать свои права в случае возникновения сомнений в безопасности товара.

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