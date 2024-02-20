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Прогноз по популярному продукту сбывается: как супермаркеты переписали цены

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
В Украине снизились цены на гречку

В Украине дешевеет гречка. Так, 20 февраля крупные сети супермаркетов продают ее в среднем по 27,42 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже средней цены января. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу – согласно которому, нынешняя цена на популярную крупу не окончательная, и та продолжит дешеветь.

Отдельные сети супермаркетов продают сегодня гречку, по данным "Минфина", по 22-36,9 грн/кг. В частности:

  • Metro – 24,9 грн/кг;
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  • Novus – 25,89 грн/кг;
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  • Auchan – 22 грн/кг;
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  • Varus – 36,9 грн/кг.
Стоимость гречки в Varus

Будет еще дешевле

В целом, нынешнее удешевление было ожидаемым. Так, в конце января главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисин прогнозировала, что цены на гречку будут снижаться.

По ее словам, стоит ожидать удешевления крупы до 25–27 грн/кг. Причина – рекордный урожай гречки в 2023 году при намного меньшем потреблении. Так:

  • было собрано 207,5 тыс. тонн;
  • годовой объем потребления гречневой крупы в Украине составляет около 125-130 тыс. тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине дешевеет картофель. В конце прошлой рабочей недели (12-16 февраля) производители реализовывали его по 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени украинцы могут увидеть снижение цен на овощ и в супермаркетах.

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