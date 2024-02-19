Старые цены больше не актуальны: в Украине переписали стоимость популярного продукта

В Украине дешевеет картофель. В конце прошлой рабочей недели (12-16 февраля) производители реализовывали его по 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени украинцы могут увидеть снижение цен на овощ и в супермаркетах.

Об удешевлении сообщают аналитики EastFruit. Отмечается: параллельно со снижением цен на картофель падают и его продажи.

"Предложение картофеля на украинском рынке значительно увеличилось, так как фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы картофеля. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со снижением спроса и ухудшением качества данной продукции", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: снижение цен, по мнению самих производителей, ситуацию никак не спасает. Более того, само удешевление вряд ли продлится. Ведь, "учитывая достаточно низкий спрос на данную продукцию, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте".

Сколько картофель стоит в супермаркетах

В то же время в супермаркетах цены на картофель пока довольно высокие. Более того, они даже превышают январские.

Так, 19 февраля крупные сети продают овощ, по данным "Минфина", в среднем по 26,74 грн/кг. Что более чем на 2 грн превышает среднюю цену предыдущего месяца.

В целом же супермаркеты продают картофель по 24,8-32,26 грн/кг. В частности:

Metro – 24,8 грн/кг;

Auchan – 25 грн/кг;

Megamarket – 32,26 грн/кг;

Varus – 24,9 грн/кг.

В Украине переписали стоимость сразу ряда важных продуктов

В то же время за год – с января 2023-го по январь 2024-го – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились на 18,7%. Также, по данным Госстата, уменьшилась стоимость:

подсолнечного масла – на 16,1%;

сахара – на 8,4%;

хлебопродуктов – на 2,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, в 2024 году в Украине может подешеветь гречка. Ожидается, что снижение цен составит 5-7%.

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