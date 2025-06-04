Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

За прошедшие сутки на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 4 июня они продают его в среднем по 54,55 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. С начала недели же цены не изменились – 2 июня они находились на текущем уровне. Что соответствует данному ранее прогнозу.

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Как отмечается в материале delo.ua, на этой неделе (заканчивается 8 июня) цены на АЗС "в основном останутся неизменными". Более того, подчеркивается, такой же ситуация будет и в течение всего июня.

При этом, признают аналитики, предпосылки к подорожанию – и существенному, на 1 грн/л, – на рынке есть. Дело в том, что:

Завод OMV Petrom в Румынии выходит в июне на ремонт.

Этот завод "является крупным поставщиком бензина в Украину".

Его остановка может "повлечь за собой дефицит этого вида топлива в стране".

Тем не менее, отмечается, крупные сети АЗС, импортирующие качественный спиртовой бензин, не будут повышать цен – чтобы не потерять клиентов. Ведь таким заправкам "приходится конкурировать с производителями менее качественного бензина А-95 внутри страны".

Сколько стоит бензин в Украине сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 49,5-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 49,5 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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