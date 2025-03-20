Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС ощутимо снизили цены на бензин А-95. Так, 20 марта они продают его по средней цене 55,84 грн/л, что сразу на 12 коп. ниже, чем днем ранее. В целом же, с начала недели заправки снизили цены на ресурс на 83 коп./л, что соответствует даному ранее прогнозу, по которому в ближайшие дни общее удешевление бензина составит около 1 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 19 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 51,9-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

Neftek, SOCAR, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 51,9 грн/л. А кроме того:

Фактор – 52,5 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,8 грн/л;

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

SUN OIL – 52,99 грн/л;

Motto – 53,05 грн/л.

АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое удешевление бензина. В экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (заканчивается 23 марта) цены в целом снизятся на около 1 грн/л.

Причиной же этого, отмечается, является низкий спрос на ресурс. Что, подчеркивается, вынуждает АЗС искать пути решения этой проблемы – в частности, "активизировать борьбу за клиента".

"Потребление в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024 года в зависимости от региона и вида топлива. Больше падает реализация бензина, хотя продажи дизтопливо тоже снизились, поскольку грузовые перевозки еще не возобновились после февраля, а крупные агрохолдинги закупили топливо до посевной еще в декабре. Операторы АЗС сейчас очень нервничают из-за малых объемов продаж", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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