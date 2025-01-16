Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС существенно повысили стоимость бензина А-95. Так, 16 января они определил и его в средние 56,52 грн/л, что сразу на 20 коп. дороже, чем днем ранее. С конца же прошлой рабочей недели рост составил 53 коп. – 10 января бензин стоил средние 55,97 грн/л. Впрочем, рост цен был ожидаемым – участники рынка прогнозировали, что на текущей неделе подорожания избежать не удастся и оно составит около 1 грн.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: удорожание связано, в частности, с ростом цен на нефть.

"Я убежден, что этот тренд скорее спекулятивный, а не фундаментальный. Однако ... дает предпосылки для роста цены еще на 1 грн/л", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В то же время, подчеркивается, нынешний рост цен, скорее всего, будет не последним – ведь цены имеют потенциал к удорожанию в целом на 2 грн/л. Что, "вероятно, и состоится до конца января".

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 16 января крупные сети АЗС разливают бензин по 52,9-59,99 грн/л. Дешевле всего:

Укр-Петроль – 52,9 грн/л;

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

SUN OIL – 53,09 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 59,99 грн/л. А также Neftek – 58,49 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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