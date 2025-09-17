Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами украинские АЗС

В Украине подешевел бензин А-95 – однако минимально. Так, 17 сентября крупные сети продают его в среднем по 58,74 грн/л, что на 3 коп. ниже, чем днем ранее. В целом же, с начала недели (15 сентября) бензин подешевел на 4 коп./л, что в целом соответствует данному ранее прогнозу.

Отдельные же сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают ныне бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (заканчивается 21 сентября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет. Т.е., не прогнозируется как стремительный рост, так и обвал цен.

Как говорится в материале delo.ua, сейчас в оптовом сегменте происходят колебания в пределах 50 коп./л. Одной с причин же этого, отмечается, является "изменение нефтяных котировок". Вместе с тем, подчеркивается, эти колебания не влияют на розничный сегмент.

"Пока что большие сети АЗС начинают более агрессивно конкурировать за клиента, внедряя акции выходного дня. Цены на стелах на бензин на этой неделе останутся неизменными", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ожидает роста цен на бензин в Украине в 2026 году. Прежде всего за счет роста с 1 января акцизов с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

