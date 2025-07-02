Профессии, которые точно не заменит ИИ: кто вошел в список и сколько получают "незаменимые работники"

Наиболее защищенные сейчас от ИИ (искусственного интеллекта) профессии – IT-специалисты, водители, электрики, бухгалтеры и логисты. В Украине зарплаты таких специалистов колеблются от 25 000 до 50 000 грн и выше в зависимости от квалификации. Такие сферы требуют человеческого присутствия, эмоционального интеллекта и специализированных навыков, которые пока невозможно заменить машинами.

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О важности таких профессий пишет The Sun. А OBOZ.UA сделал подборку таких профессий на украинском рынке труда и исследовал, сколько можно заработать на таких должностях.

Автоматизация охватывает все больше сфер, но есть отрасли, где человеческий фактор остается незаменимым. В Украине даже в 2025 году есть профессии, для которых невозможно полностью заменить человека машинами или алгоритмами. Такая ситуация связана с необходимостью физического присутствия, эмоционального интеллекта, быстрой реакции и креативного мышления.

IT-специалисты;

Сейчас одна из самых популярных и самых динамичных отраслей. Web-разработчики, инженеры, специалисты по Java и PHP не просто пишут код, они создают цифровые продукты, которые адаптируют под конкретные потребности бизнеса. Они занимаются не только разработкой, но и тестированием, оптимизацией, поддержкой серверов и баз данных. Важная часть работы – коммуникация в команде, где требуется креативный подход и быстрое решение сложных задач.

Заработок IT-специалистов в Украине колеблется от 37 500 до 50 000 грн, а в среднем составляет около 40 000 грн. Этот сектор продолжает стремительно расти, ведь безопасное и эффективное программное обеспечение необходимо для всех сфер экономики.

водители грузовиков и курьеры;

Несмотря на появление беспилотных автомобилей, у нас в стране пока что нужны именно люди, которые могут оперативно реагировать на меняющиеся условия дорог, корректировать маршруты и обеспечивать доставку вовремя. Водители отвечают за безопасность груза и пассажиров, техническое состояние автомобилей и точное ведение документации, подтверждающей правильность доставки.

Их средняя зарплата составляет примерно 31 500-35 000 грн. Кроме профессиональных навыков, здесь ценятся ответственность и внимательность.

электрики, монтажники, сварщики;

Сфера, где непосредственное физическое присутствие и опыт являются критическими. Установка, ремонт и обслуживание электрических сетей, монтаж систем вентиляции, сварочные работы – все это требует не только квалификации, но и соблюдения стандартов безопасности, особенно во время аварийных ситуаций.

Их зарплаты варьируются от 35 000 до 42 500 грн. Важно, что эти профессии не могут быть выполнены роботами полностью, поскольку требуют адаптации к реальным условиям и мгновенного реагирования на нестандартные вызовы.

бухгалтеры, экономисты, финансисты;

Финансовая сфера – это не просто работа с цифрами, но и постоянный анализ, аудит, внутренний контроль и коммуникация с клиентами и банками. Здесь нужен высокий уровень ответственности, понимание бизнес-процессов и навыки решения нетипичных ситуаций.

Средняя оплата в этих профессиях составляет от 25 000 до 30 000 грн, но квалифицированные специалисты могут получать до 55 000 грн. Такая разница зависит от опыта, уровня компании и специфики задач.

логистика и телекоммуникации;

Это отрасли, где необходима координация множества процессов – организация доставки, управление цепочками поставок, поддержка коммуникационной инфраструктуры. Человек управляет сложными системами, обрабатывает данные, координирует работу команд и принимает оперативные решения, которые невозможно полностью автоматизировать.

Средняя зарплата здесь около 32 000-38 000 грн. Человеческий фактор играет ключевую роль в гибкости и эффективности работы.

сельское хозяйство.

Даже с развитием агротехнологий фермеры, агрономы и работники сельского хозяйства остаются незаменимыми. Они выполняют агротехнические работы, ухаживают за посевами, собирают урожай вручную и контролируют качество продукции. Многие процессы до сих пор не поддаются полной автоматизации из-за природных условий и непредсказуемости. Зарплата в этой сфере составляет около 25 000 грн.

Главный фактор – это то, что роботы не могут заменить физическое присутствие и полноценный контакт со средой. Водители, электрики и монтажники выполняют работу непосредственно на месте, где нужен человеческий контроль и быстрая адаптация.

Второй аспект – это эмоциональный интеллект и сложные коммуникации. Специалисты в финансах, бухгалтерии, логистике ежедневно решают коллективные и клиентские вопросы, согласовывают планы и консультируют. Кроме того, высокий уровень специализации и креативности не позволяет полностью полагаться на алгоритмы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в июле у работников появляется право перерасчета заработной платы. Как говорится в разъяснении Минсоцполитики, в этом году индексировать зарплату нужно впервые по коэффициенту 4,4%.

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