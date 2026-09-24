Продукты в Украине заметно дорожают: в Минагрополитики объяснили, что происходит с ценами

В сентябре в Украине яйца подорожали на 16-38 % в зависимости от бренда и региона, мясо – на 5-10 %, молочные продукты – на 4-8 %, а крупы – в среднем на 6 %, однако в Минагрополитики заявляют, что аномальных или спекулятивных наценок не фиксируется. Среди причин роста цен называют логистику, которая сама по себе может добавлять в среднем около 2,5% к стоимости продуктов, а также сезонность, подорожавшее топливо, корма и энергозатраты.

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О ситуации на продовольственном рынке рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишут СМИ. По его словам, цены на основные продукты питания регулярно отслеживаются. Госстат проводит еженедельный мониторинг стоимости базовых продуктов, а Минагрополитики анализирует полученные данные.

Какие продукты подорожали больше всего

В сентябре рост цен ускорился сразу в нескольких основных категориях продуктов. Наиболее заметно изменилась стоимость яиц. В зависимости от производителя и региона они подорожали на 16-38%.

Растут цены и на другие продукты повседневного потребления. Крупы подорожали в среднем на 6%, мясо – на 5-10%, а молочная продукция – на 4-8%. Таким образом, покупатели могут заметить рост цен сразу в нескольких категориях, которые регулярно входят в потребительскую корзину.

Однако в Минагрополитики утверждают, что резкое подорожание отдельных товаров не является результатом массового искусственного завышения цен продавцами.

В Минагрополитики не видят аномальных наценок

По словам Высоцкого, результаты мониторинга не показывают аномальных или спекулятивных скачков стоимости продовольствия, которые нельзя было бы объяснить экономическими факторами. "Мониторинг не подтверждает никаких аномальных, "спекулятивных", ситуаций с резким подорожанием того или иного вида продукции, кроме изменений, вызванных объективными факторами – в том числе, проблемами с логистикой", – заявил министр.

Среди факторов, которые сейчас могут сказываться на конечной стоимости продуктов, в министерстве называют логистику, сезонность и подорожание топлива. Отдельные категории продовольствия также дорожают из-за увеличения стоимости кормов и энергетических затрат.

Одним из факторов, который напрямую влияет на ценники в магазинах, остается логистика. По оценке, озвученной Высоцким, проблемы с перевозками потенциально могут приводить к удорожанию продуктов в среднем примерно на 2,5%.

Расходы на доставку закладываются в конечную цену товара. Поэтому любое затруднение перевозок или увеличение транспортных расходов в конечном итоге может отразиться на стоимости продукции для покупателя. Дополнительным фактором является топливо. Его подорожание влияет не только непосредственно на перевозку товаров, но и на производственные процессы в аграрном секторе.

В то же время в Минагрополитики подчеркивают, что в настоящее время влияние этих факторов остается под контролем. "Другие факторы — такие как сезонность, последствия подорожания топлива и т. п. — также могут влиять на ценовую ситуацию. Но сейчас эти влияния незначительны, аномальных накруток нет", — отметил Высоцкий.

Почему так сильно подорожали продукты

Наиболее заметно среди перечисленных категорий в сентябре выросла стоимость яиц — в зависимости от бренда и региона подорожание составило от 16% до 38%. Среди причин роста стоимости продуктов в приведенных данных называются подорожавшие корма, увеличение энергозатрат и логистические проблемы.

Именно производственные затраты являются одним из факторов, которые затем отражаются на конечной стоимости товара для потребителя. Если дорожают ресурсы, необходимые производителям, увеличивается и себестоимость продукции. При этом приведенный диапазон в 16–38 % не означает, что яйца одинаково подорожали во всех магазинах страны. Разница зависит от конкретного производителя и региона.

Менее резкое, но также заметное повышение стоимости зафиксировано для мяса. Оно подорожало примерно на 5-10%. Молочная продукция прибавила в цене около 4-8%, а крупы — в среднем 6%. В каждом случае конечная динамика может отличаться в зависимости от конкретного продукта, производителя, торговой сети и региона.

Будет ли государство вмешиваться в цены

Несмотря на рост стоимости продуктов питания, в Минагрополитики пока не видят необходимости вводить дополнительные меры государственного регулирования. По словам Высоцкого, мониторинг не выявил ситуаций, которые свидетельствовали бы об аномальном или спекулятивном завышении цен.

Соответственно, оснований для дополнительного вмешательства государственных органов пока нет. Отмечается , что это касается и возможного привлечения Антимонопольного комитета.

При этом ситуацию продолжают отслеживать с помощью еженедельного мониторинга базовых продуктов. Поэтому в случае появления резких ценовых скачков, которые невозможно объяснить изменением себестоимости или другими объективными факторами, они должны отражаться в соответствующих данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, продукты под собственными торговыми марками супермаркетов могут стоить дешевле товаров известных брендов прежде всего из-за минимальных затрат на рекламу, крупных прямых закупок и экономии на упаковке и логистике. Отмечается, что только маркетинговая составляющая в цене крупных брендов в отдельных категориях может достигать около 10% и более.

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