Продавцы переписали цены: как в Украине изменилась стоимость популярного продута

Украинские производители снизили цены на свеклу. Так, 29 марта основные сделки по продаже овоща заключаются в диапазоне 10-15 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем в начале недели. Соответственно, в скоором времени стоит ожидать удешевления продукта и в супермаркетах.

О сложившейся ситуации сообщили аналитики EastFruit. Они отмечают: причин снижения цен две. Это:

сезонное увеличение предложения на рынке;

достаточно низкий спрос на продукцию со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

"Текущая неделя на плодоовощном рынке Украины характеризовалась снижением отпускных цен на столовую свеклу, что обуславливалось началом активных продаж запасов данного корнеплода из хозяйств населения. Только с начала нынешней недели свекла в Украине подешевела в среднем на 10%", – говорится в сообщении.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах же цены на свеклу пока стабильны. По данным "Минфина", 29 марта те продают овощ в среднем по 18,21 грн/кг, что всего на 12 коп. ниже средней цены февраля.

В отдельных сетях свекла стоит от 15,3 до 22,9 грн/кг. В частности:

Metro – 16,43 грн/кг;

Varus – 15,3 грн/кг;

Megamarket – 22,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, на период Великого поста, который в 2024 году длиться с 18 марта по 4 мая, в Украине ожидается подорожание рыбы. Причем как свежей, так и мороженной. Впрочем, рост цен будет незначительным и составит 5-10%.

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