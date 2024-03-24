На время Великого поста продавцы перепишут цены на важный продукт: чего ожидать украинцам

На период Великого поста, который в 2024 году длиться с 18 марта по 4 мая, в Украине ожидается подорожание рыбы. Причем как свежей, так и мороженной. Впрочем, рост цен будет незначительным и составит 5-10%. В то же время, крупные сети супермаркетов вечером 23 марта продавали живого карпа в среднем по 171,03 грн/кг.

О возможном росте цен OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: после окончания поста цены вернутся на прежний уровень.

Попович объяснила: причина такого удорожания – повышение интереса покупателей к рыбным продуктам из-за диктуемых правилами поста ограничений в потреблении мясных продуктов. Соответственно, в настоящее время "люди ищут альтернативу в морепродуктах".

"Начало Великого поста традиционно влияет на рост спроса на рыбу и морепродукты в Украине. Это приводит к увеличению спроса на рыбу, как свежую, так и мороженую, в ответ растет стоимость. Я не прогнозирую драматического развития событий и скачков цен или дефицита. Рост ограничится 5-10%", – сообщила эксперт.

Выбор увеличится

При этом она признала: предприниматели пользуются этим элементом сезонности с выгодой для себя. В частности, прикладывают дополнительные усилия для удовлетворения возросшего спроса на рыбу.

В частности, они увеличивают количество позиций к продаже. "Предприниматели реагируют увеличением ассортимента рыбных продуктов", – рассказала Попович.

Сколько стоит рыба в супермаркетах

Тем временем, к примеру, свежемороженная скумбрия уже стоит дороже, чем в феврале. Как показал мониторинг OBOZ.UA, вечером 23 марта, крупные сети супермаркетов продавали ее в среднем по 147,35 грн/кг – что почти на 9 грн превышает среднюю цену прошлого месяца.

В отдельных сетях же можно встретить цены от 134 до 164,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 137 грн/кг;

Novus – 134 грн/кг;

Екомаркет – 164,9 грн/кг;

Megamarket – 153,5 грн/кг.

А вот живой карп подешелел – хотя и практически незаметно, всего на 35 коп. Вечером 23 марта его продавали в супермаркетах в среднем по 171,03 грн/кг. В частности:

Auchan – 159 грн/кг;

Metro – 205,09 грн/кг;

Varus – 149 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине дорожают яблоки. Ныне закупочные цены на фрукты нового урожая формируются в пределах 23-26 грн/кг – это сразу на 9-15% выше по сравнению с прошлым годом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!