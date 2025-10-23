Продавал бриллианты, несмотря на санкции: как Миндич принес Кремлю более $1,5 млн налогов в год

Подсанкционный украинский бизнесмен Тимур Миндич годами владел компаниями, которые занимались добычей и продажей бриллиантов в Украине и России, используя оффшорные структуры в Люксембурге, Великобритании и Дубае. Его российская компания продолжала работать даже после начала полномасштабного вторжения, платя налоги в бюджет РФ.

Видео дня

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, история "бриллиантового" бизнеса берет начало в 2014 году, когда олигарх Игорь Коломойский выиграл суд за киевский завод "Изумруд" – предприятие, которое еще с советских времен специализировалось на обработке драгоценных камней.

Впоследствии актив оказался под контролем доверенных супругов – Тимура и Екатерины Миндичей. В 2015 году на базе завода Миндич создает лабораторию Alcornde, которая начала выращивать синтетические бриллианты. Предприятие быстро стало одним из ведущих в мире – его продукция имеет международные сертификаты, а среди клиентов лаборатории – известные ювелирные бренды.

Бриллианты Alcorde используются в украшениях бренда Solo4Diamonds, который носят Джамала, Ольга Харлан, Элина Свитолина и даже первая леди Елена Зеленская. По словам Железняка, руководителем Alcorde стала Юлия Кушер – бывшая менеджер "1+1", а также директор британской фирмы Миндича Meylor Global. Именно эта компания отвечает за международные продажи "лабораторных" бриллиантов и, как выяснилось, не только украинского производства.

О самом интересном рассказал Железняк. По его словам, в 2014 году, уже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, в России появилась компания New Diamond Technology – производитель лабораторных бриллиантов. Через несколько месяцев ее переписали на люксембургский оффшор Mineral Assets Corporation, среди бенефициаров которого – российский девелопер Теймураз Хихинашвили и Тимур Миндич, совладелец "Квартала 95".

В течение следующих десяти лет российская компания продолжала работать, платя налоги в бюджет РФ. Только в 2024 году она перечислила российскому государству полмиллиона долларов налогов. Миндич, по документам, оставался совладельцем этого бизнеса вплоть до декабря 2024 года – то есть три года после начала полномасштабного вторжения.

Еще один факт: британская компания Meylor Global, принадлежащая Миндичу, до 2022 года официально числилась дистрибьютором российского производителя бриллиантов. Таким образом, цепь выглядела так:

в Украине Alcorde выращивает бриллианты;

"Изумруд" шлифует;

Meylor Global продает их в мире;

параллельно российская New Diamond Technology – "зеркальный" бизнес Миндича – работает под тем же брендом и по той же схеме.

Финансовая архитектура бизнеса Миндича построена на офшорных компаниях в Люксембурге, Британии и Дубае. Именно через эмиратскую структуру Meylor Diamond DMCC, по данным журналистов, могла происходить торговля бриллиантами в обход санкций – так, как это делали другие российские производители после 2022 года.

Совпадения не случайны, ведь в 2025 году российская лаборатория New Diamond Technology открыла новую фирму по обработке металлов и почти одновременно киевский завод "Изумруд" Миндича также изменил свой основной вид деятельности на механическую обработку металлов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Полтавская ОВА заключила 16 контрактов на фортификации на общую сумму более 370 млн грн, но, по данным расследования, на строительстве могло быть украдено не менее 200 млн грн. НАБУ провело обыски у фигурантов дела, а фирма-посредник, которую обвиняют в схеме, уже получила новый госконтракт примерно на 1 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!