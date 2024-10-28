Украинцам продавали поддельные электронные сигареты: где обнаружили контрафакт на 15 млн гривень

В Киевской и Ивано-Франковской области обнаружили контрафактные одноразовые электронные сигареты, которые продавали через интернет. Продукция, а это более 27 тысяч электронных сигарет, была изъята.

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Об этом сообщили в территориальном управлении Бюро экономической безопасности во Львовской области. Продукцию поставляли в Украину, незаконно провозя через пункты пропуска во Львовской и Волынской областях вне таможенного контроля.

Производили контрафактные одноразки и никотиносодержащие жидкости к ним на территории одной из стран ЕС, а одноразовые электронные сигареты. Реализовывали продукцию в мессенджере "Telegram", а заказы конечные потребители получали по почте.

Детективы БЭБ провели обыски на территории Киевской и Ивано-Франковской областей. В результате обысков в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов сотрудники Бюро изъяли более 27 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.д. Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн", – отметили в БЭБ.

По признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров), начато досудебное расследование. В зависимости от обстоятельств преступления, причастным грозит наказание в размере до двенадцати лет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 11 июля 2024 года в Украине запретили продажу ароматизированных сигарет и жидкостей для электронных сигарет, а все табачные изделия должны иметь новые медицинские предупреждения. Айкосы и одноразовые электронные сигареты остаются доступными, ведь их приравняли к обычным сигаретам только в части ограничений на рекламу и курение в общественных местах. С продажи исчезнут станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, со вкусовыми и ароматическими добавками, а также запрещается добавлять к каким-либо табачным изделиям.

витамины и псевдополезные добавки;

кофеин, таурин и энергетические добавки;

добавки, производящие выбросы цветными;

добавки, облегчающие усвоение никотина.

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