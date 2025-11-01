ПриватБанк сообщил о техническом сбое: не удается переводить средства
В Украине 1 ноября ПриватБанк сообщил о технических проблемах. Клиенты не могут переводить деньги или делать платежи.
"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и уже чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить. Спасибо за ваше понимание и спокойствие", – указано в сообщении ПриватБанка.
Так, при попытке перевести деньги через приложение, или же другим способом появляется сообщение "возникла техническая ошибка". При том сами платежи не проходят.
Что недавно изменилось в Приват24
ПриватБанк запустил продажу eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24.
- Оформить eSIM можно прямо в Приват24.
- Операция займет несколько минут.
"ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу - продажа цифровых SIM-карт мобильной связи. Отныне более 13,5 миллионов пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", – говорится в сообщении "Привата".
Как купить eSIM "Киевстара" и lifecell в Приват24
- Перейти в сервис eSIM.
- Выбрать оператора и тариф.
- Оплатить карточкой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.
В целом же, напомнили в ПриватБанке, eSIM – это виртуальная SIM-карта. Она:
- выполняет те же функции, что и физическая;
- встроена непосредственно в устройство и активируется программно.
Такая карта не требует отдельного физического слота в смартфоне. Что позволяет:
- Использовать до 5 eSIM одновременно.
- Совмещать физическую SIM с цифровой.
Кроме того, утверждается, eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ведь при потере телефона такую карточку нельзя извлечь или заменить.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня ужесточили правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет переводить на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем предусмотрены и исключения.
