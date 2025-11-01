УкраїнськаУКР
ПриватБанк сообщил о техническом сбое: не удается переводить средства

Александр Литвин
Иллюстрация - отделение ПриватБанка

В Украине 1 ноября ПриватБанк сообщил о технических проблемах. Клиенты не могут переводить деньги или делать платежи.

"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и уже чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить. Спасибо за ваше понимание и спокойствие", – указано в сообщении ПриватБанка.

Так, при попытке перевести деньги через приложение, или же другим способом появляется сообщение "возникла техническая ошибка". При том сами платежи не проходят.

Какую ошибку показывает приложение

Что недавно изменилось в Приват24

ПриватБанк запустил продажу eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24.

  • Оформить eSIM можно прямо в Приват24.
  • Операция займет несколько минут.

"ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу - продажа цифровых SIM-карт мобильной связи. Отныне более 13,5 миллионов пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", – говорится в сообщении "Привата".

Как купить eSIM "Киевстара" и lifecell в Приват24

  • Перейти в сервис eSIM.
  • Выбрать оператора и тариф.
  • Оплатить карточкой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

В целом же, напомнили в ПриватБанке, eSIM – это виртуальная SIM-карта. Она:

  • выполняет те же функции, что и физическая;
  • встроена непосредственно в устройство и активируется программно.

Такая карта не требует отдельного физического слота в смартфоне. Что позволяет:

  • Использовать до 5 eSIM одновременно.
  • Совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, утверждается, eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ведь при потере телефона такую карточку нельзя извлечь или заменить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня ужесточили правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет переводить на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем предусмотрены и исключения.

