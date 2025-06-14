ПриватБанк приостановил все переводы и работу банкоматов

ПриватБанк 14 июня с 00:05 до 06:30 приостановил работу банкоматов и возможность делать переводы. Это связано с проведением регламентных робот процессинга.

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"В ночь на 14 июня 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами. В период проведения работ 14 июня с 00:05 и до 6:30 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с картами. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - отмечает пресс-служба банка.

Обычно регламентные работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Отметим, процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает более 3 млн операций с картами.

О планах провести регламентные работы в банке сообщили еще днем 13 июня. Регламентные работы дают возможность обновлять и проверять системы безопасности (для киберзащиты), устанавливать обновления. Также иногда банки внедряют новые протоколы, алгоритмы, инструменты. Регламентные работы позволяют увеличить мощность и скорость работы.

Что недавно изменилось в Приват24

ПриватБанк запустил продажу eSIM двух мобильных операторов - "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24.

Оформить eSIM можно прямо в Приват24.

Операция займет несколько минут.

"ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу - продажа цифровых SIM-карт мобильной связи. Теперь более 13,5 миллионов пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", - говорится в сообщении "Привата".

Как купить eSIM "Киевстара" и lifecell в Приват24

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту - чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Зачем нужна eSIM

В целом же, напомнили в ПриватБанке, eSIM - это виртуальная SIM-карта. Она:

выполняет те же функции, что и физическая;

встроена непосредственно в устройство и активируется программно.

Такая карта не требует отдельного физического слота в смартфоне. Что позволяет:

Использовать до 5 eSIM одновременно.

Совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, утверждается, eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ведь при потере телефона такую карточку нельзя извлечь или заменить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня ужесточат правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет переводить на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас - до 100 тыс. грн. Впрочем, предусмотрены и исключения.

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