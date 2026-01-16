ПриватБанк отключит украинцам операции с картами: когда не будут работать переводы

В ночь на 17 января государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы, из-за чего карточные операции и работа ряда других сервисов будет недоступна. Ожидается, что банковский функционал будет ограничен с полуночи до 6:30 утра.

Об этом предупредили в пресс-службе финучреждения. "В ночь на 17 января 2026 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и улучшить безопасность проведения клиентами операций с платежными картами", – говорится в сообщении.

Какие функции будут отключены

Операции с карточками.

Банкоматы.

Терминалы самообслуживания.

POS-терминалы банка.

В банке объяснили, что такие технические работы проводятся именно в ночное время, поскольку тогда большинство клиентов не производят операций. Поэтому тем, кто планирует проводить любые оплаты в период регламентных работ, советуют сделать это заранее или после их завершения.

За бесплатную услугу начнут брать деньги

ПриватБанк начал брать со своих клиентов деньги за доставку банковских карт. Если раньше они имели шесть бесплатных перевыпусков, то уже с 1 января услуга стала платной как для Украины (стоит 80 гривен), так и за рубежом.

Заказать физические карты можно с доставкой по Украине и за границу (в 48 стран). Сейчас клиентам доступны два типа карт:

Мгновенные (нового образца): неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода.

(нового образца): неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода. Премиальные: персонализированные, с чипом, без печати CVV-кода.

Сроки доставки по Украине ("Новая почта", почтоматы) составляют 1 день. Международная доставка занимает от 7 до 14 дней ("Новая почта") или от 7 до 30 дней ("Укрпочта").

После получения надо обязательно проверить целостность упаковки. Если она неповреждена, карту необходимо активировать в "Приват24".

Как уже сообщал OBOZ.UA, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

