ПриватБанк остановил все операции с карточками, перестали работать банкоматы: когда закончат работы

ПриватБанк 22 июня производит регламентные работы процессинга. Операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра, также не будут работать банкоматы.

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"В период проведения работ 22 июня с 00:05 и до 07:00 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", – сообщили в банке.

Обычно регламентные работы проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. "Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!" – добавили в банке.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем до 3 млн операций с картами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее другой клиент ПриватБанка пожаловался на блокировку счетов без предупреждения, что привело к значительным неудобствам в его бизнесе. В ответ банк подчеркнул, что действует согласно законодательству и проводит финансовый мониторинг для предотвращения незаконных операций, заверив, что ситуацию дополнительно проанализируют специалисты и клиенту сообщат о результатах.

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