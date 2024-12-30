ПриватБанк обновил правила обмена валют: сколько получится сдать долларов за 1 раз

Государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести в устройствах банка обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни. Впрочем, за 1 раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту.

Обмен будет проводиться без дополнительных комиссий.

"Используется наличный курс ПриватБанка. А сдача до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет", – говорится в сообщении.

Найти же устройства для обмена валюты, подчеркивается, можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

Сколько можно обменять долларов

Впрочем, отметили в ПриватБанке, за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. Это:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Каким будет курс доллара в январе

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в январе 2025 года украинцам не стоит опасаться сильных изменений на валютном рынке. Даже учитывая энергетические, военные, геополитические вызовы, которые стоят перед Украиной.

"Текущие курсовые изменения будут происходить в контексте режима управляемой гибкости. И не будут представлять угрозу рынку. Конечно, мы не исключаем, что в течение месяца возможны определенные курсовые движения: предполагаем, что в итоге официальный курс будет в пределах 42-42,3 грн/доллар (на 30 декабря НБУ обновил его до 41,94 грн. – Ред.). В то же время, не исключено, что за месяц официальный курс доллара может вырасти до 0,5-1%", – заверил Лесовой.

В целом же, отметил он, в январе наблюдается сезонное уменьшение активности на рынке – ведь бюджетные расходы сокращаются. Поэтому ожидается, что объем валютных интервенций "будет ниже, чем, например, в начале декабря".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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