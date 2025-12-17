ПриватБанк начал "останавливать" банкоматы на минуту молчания? Что происходит на самом деле

В социальных сетях начали распространять информацию о якобы принудительном ожидании в банкомате ПриватБанка из-за специального сообщения. При этом на самом деле – это лишь напоминание о почтении памяти, которое появилось еще в конце августа и которое можно сразу пропустить.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Там отметили, что соответствующее напоминание появилось несколько месяцев назад. Кнопка "Продолжить" на экране активна, сообщение можно сразу пропустить – пользователей никто не заставляет ждать, ведь это лишь напоминание и призыв к почтению памяти.

В последние дни в соцсетях и мессенджерах начали распространяться сообщения о том, что ПриватБанк якобы начал "останавливать" работу банкоматов во время минуты молчания, из-за чего клиентам приходится ждать и они не могут воспользоваться услугами. Такие сообщения подают это как нововведение, однако на самом деле речь идет о давно введенной практике, которая не предусматривает блокировку банкоматов.

Инициатива почтения памяти погибших в войне действует в ПриватБанке с 29 августа и называется "Минута, которая имеет значение". Именно с этого дня минута молчания стала частью официальных процедур банка. До этого сотрудники многих отделений делали это неформально – каждый по-своему.

Вопреки слухам банкоматы ПриватБанка не выключаются и не блокируются. Они работают в стандартном режиме без каких-либо технических ограничений. Единственное изменение заключается в том, что на экране может появляться информационное сообщение-напоминание о минуте молчания.

Указанное сообщение не мешает снятию наличных или проведению других операций. Клиент может продолжить пользование банкоматом или по собственному желанию присоединиться к почтению памяти.

Банк отмечает, что форма чествования является личным выбором каждого. Таким образом, сообщения об "остановке банкоматов" не соответствуют действительности и являются результатом неправильного толкования информационных напоминаний.

