ПриватБанк может заблокировать счет после любой операции: что нужно знать

Клиентка Приватбанка пожаловалась на внезапную блокировку ее карты без предупреждения из-за непонятных запросов оператора банка во время разговора. В ответ банк объяснил, что каждая операция может подлежать проверке для предотвращения мошенничества, призывая клиентов к терпению и пониманию.

Об этом клиентка банка написала в специализированном форуме "Минфин". "После ответа на вопрос, где был выдан паспорт, я назвала город, на что мне оператор сказала, что информация частично верна и сказала, что блокирует мне карточку ", – рассказала клиентка.

Приватбанк пояснил, что блокировка карты может происходить в связи с дополнительной проверкой, направленной на защиту средств клиентов от мошенничества. Банк подчеркнул, что эта процедура является стандартной практикой обеспечения безопасности операций и защиты финансовых активов.

"Клиентам рекомендуется проявить терпение и понимание относительно необходимости проведения верификации", - отмечают в банке. А для разрешения ситуации им предлагается обратиться к онлайн-чату на сайте, где операторы готовы оказать помощь и провести видео-верификацию через веб-камеру.

За что украинцам могут заблокировать карту

В Украине банки блокируют счета клиентов из-за нарушения правил финансового мониторинга. Кроме того, расторгнуть договор могут, например, из-за отсутствия идентификации клиента. Обычно в договорах указывают, что банк имеет право по собственной инициативе и письменно предупредив клиента закрыть счет, если:

12 месяцев не было никаких операций (и нет остатка средств на счете); после смерти клиента;

(и нет остатка средств на счете); после смерти клиента; если клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (например, не актуализировал данные);

согласно Договору (например, не актуализировал данные); если сотрудничество может привести к финансовым убыткам , ухудшению имиджа банка; если клиент обманул банк (предоставил недостоверные данные);

, ухудшению имиджа банка; если клиент обманул банк (предоставил недостоверные данные); если клиент использует счет не для собственных нужд ;

если деятельность клиента противоречит законодательству ;

; при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга ;

; в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков незаконных операций с платежным инструментом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине покупать валюту или продавать ее можно без ограничений. Однако в случае, если вы производите операции на сумму от 400 тыс. грн в эквиваленте, придется пройти идентификацию и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.

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