ПриватБанк разорвал договор с украинцем за границей: как объяснил свои действия

Государственный ПриватБанк разорвал договор с находящемся за границей украинцем и обвинил его в мошенничестве. Это произошло после того, как на его карту в течение нескольких дней поступил ряд переводов от разных людей – как утверждает сам клиент, его друзей и семьи. При этом деньги, по его словам, не были оплатой за. к примеру, предоставленные услуги – это была обычная помощь для оплаты его нужд. В самом же банке отмечают, что работают в рамках действующего законодательства.

Видео дня

Жалоба клиента размещена на портале "Минфин". По его словам:

для разъяснения вопроса с ним никто не связывался;

сам же он обращался в службу поддержки – но ничего не добился.

"1-10 июня на мою карту было несколько переводов от друзей и семьи. После этого мою карту блокируют, а на следующий день полностью расторгают договор, обвинив в мошенничестве", – говорится в жалобе.

В то же время, отметил клиент ПриватБанка, он хотел использовать деньги с других своих карт этого банка для погашения задолженности по кредикте, однако тот не дает ему возможности сделать это. "ПриватБанк не только разорвал со мной отношения и лишил возможности пользоваться его услугами, но еще и украл мои деньги с других счетов", – рассказал клиент.

При этом он заверил, что работает легально и открыто. А также не получает никаких незаконных доходов.

Что говорят в банке

В самом же ПриватБанке признали, что в настоящее время обслуживания пожаловавшегося клиента ограничено. Отметив, что при расторжении деловых отношений "предоставляется возможность перевода остатков в другой банк".

При этом там причину ограничения обслуживания там не указали. Вместо этого отметили, что работают "исключительно в рамках действующего законодательства". А также согласно "нормативно правовым актам Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности".

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине. Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения", – сказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее другой клиент ПриватБанка пожаловался на блокировку счетов без предупреждения, что привело к значительным неудобствам в его бизнесе. В ответ банк подчеркнул, что действует согласно законодательству и проводит финансовый мониторинг для предотвращения незаконных операций, заверив, что ситуацию дополнительно проанализируют специалисты и клиенту сообщат о результатах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!