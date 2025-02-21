ПриватБанк отключит Приват24: украинцам рассказали, когда не будут работать сервисы

В ночь на 22 февраля государарственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы, из-за чего карточные операции и платежи в приложении Приват24 будут недоступны. Ожидается, что это продлится с полуночи до 6:30 утра.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили, что работы затронут:

процессинг;

платежные системы;

сервисы для повышения качества и безопасности платежей и операций с платежными картами.

"В период проведения работ 22 февраля с 00:05 до 06:30 утра банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов. На время регламентных работ мы также приостановим работу "Приват24" для физических лиц", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также будет остановлена работа банкоматов учреждения. А кроме того:

терминалов самообслуживания;

POS-терминалов банка;

платежного приложения "Терминал".

"Регламентные работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплату покупок картами, платежи либо воспользоваться "Приват24" и сетью безналичной оплаты – рекомендуем сделать это заблаговременно либо произвести по завершении работ", – рассказали в банке.

С ограничениями при проведении карточных операций в приложении "Приват24" для бизнеса могут столкнуться и бизнес-клиенты банка. Причина – проведение 22 февраля технических работ с 00:00 до 10:00.

"Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы, поэтому в период с 22.02.25 00:00 – 22.02.25 10:00 могут быть сложности в работе "Приват24" для бизнеса, а именно с карточными операциями", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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