Приложение для расчетов банковскими картами исчезло из Google Play: запреты российской системы "Мир" расширяются

Мобильная платежная система Mir Pay, предназначенная для оплаты по картам российской системы "Мир", исчезла из Google Play. А служба мобильных платежей Samsung Pay запрещает использование карт "Мир".

О последнем сообщили в самом Samsung. Отметив: запрет вступит в силу с 3 апреля.

Впрочем, он будет не полным. Запрет не будет распространятся на собственников клубных карт/карт постоянного клиента – они смогут добавлять и использовать российские карты, как и раньше.

"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", – рассказали в Samsung.

Google Play удалил приложение для российских карт

В то же время магазин приложений от Google – Google Play – удалил из своего доступа приложение мобильной платежной системы Mir Pay, предназначенной для оплаты по картам российской системы "Мир". Как предполагают в самой России, это стало результатом "санкций США против [оператора платежной системы "Мир"] НСПК и платежной системы "Мир".

Банкоматы не будут выдавать деньги из карт "Мир"

Тем временем, Google Play. Ожидается, что с 30 марта 2024 года карты перестанут считывать банкоматы и POS-терминалы большинства учреждений страны.

Исключением станет инфраструктура банка "ВТБ Армения" – "дочки" российского ВТБ. Она продолжит работать с картами "Мир" как и прежде.

"С 30 марта 2024 года для держателей карт "Мир" ВТБ (Армения) возможны ограничения безналичной оплаты в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике", – сообщили в "ВТБ Армения".

Решение армянских банков отказаться от работы с российской платежной системой последовало после того, как в феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против ее оператора – НСПК. Эта компания была создана в России в 2014 году – после ввода санкций из-за аннексии украинского Крыма. Целью создания НСПК было желание российских властей перестраховаться на случай отключения карт международных платежных систем.

"100% компании принадлежит Банку России. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, "Мир" стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт ограничена гораздо сильнее, чем сеть приема карт международных платежных систем", – признали в самой РФ.

Российскими картами почти нигде не пользуются

В целом же российская платежная система не стала сколь-нибудь популярной в мире – она не работает ни в одной стране с высоким уровнем развития. Так, на момент введения ограничений со стороны США расплатиться картами "Мир" можно было, в частности, в:

Казахстане;

Беларуси;

Венесуэле;

Вьетнаме;

Киргизии;

Таджикистане;

Кубе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем сама Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

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