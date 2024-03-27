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Приложение для расчетов банковскими картами исчезло из Google Play: запреты российской системы "Мир" расширяются

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
1,2 т.
Mir Pay исчезла из Google Play

Мобильная платежная система Mir Pay, предназначенная для оплаты по картам российской системы "Мир", исчезла из Google Play. А служба мобильных платежей Samsung Pay запрещает использование карт "Мир".

О последнем сообщили в самом Samsung. Отметив: запрет вступит в силу с 3 апреля.

Впрочем, он будет не полным. Запрет не будет распространятся на собственников клубных карт/карт постоянного клиента – они смогут добавлять и использовать российские карты, как и раньше.

Cлужба мобильных платежей Samsung Pay запрещает использование карт "Мир"

"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", – рассказали в Samsung.

Google Play удалил приложение для российских карт

В то же время магазин приложений от Google – Google Play – удалил из своего доступа приложение мобильной платежной системы Mir Pay, предназначенной для оплаты по картам российской системы "Мир". Как предполагают в самой России, это стало результатом "санкций США против [оператора платежной системы "Мир"] НСПК и платежной системы "Мир".

Платежная система Mir Pay, предназначенная для оплаты по картам российской системы "Мир", исчезла из Google Play

Банкоматы не будут выдавать деньги из карт "Мир"

Тем временем, Google Play. Ожидается, что с 30 марта 2024 года карты перестанут считывать банкоматы и POS-терминалы большинства учреждений страны.

Исключением станет инфраструктура банка "ВТБ Армения" – "дочки" российского ВТБ. Она продолжит работать с картами "Мир" как и прежде.

"С 30 марта 2024 года для держателей карт "Мир" ВТБ (Армения) возможны ограничения безналичной оплаты в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике", – сообщили в "ВТБ Армения".

Решение армянских банков отказаться от работы с российской платежной системой последовало после того, как в феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против ее оператора – НСПК. Эта компания была создана в России в 2014 году – после ввода санкций из-за аннексии украинского Крыма. Целью создания НСПК было желание российских властей перестраховаться на случай отключения карт международных платежных систем.

"100% компании принадлежит Банку России. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, "Мир" стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт ограничена гораздо сильнее, чем сеть приема карт международных платежных систем", – признали в самой РФ.

Российскими картами почти нигде не пользуются

В целом же российская платежная система не стала сколь-нибудь популярной в мире – она не работает ни в одной стране с высоким уровнем развития. Так, на момент введения ограничений со стороны США расплатиться картами "Мир" можно было, в частности, в:

  • Казахстане;
  • Беларуси;
  • Венесуэле;
  • Вьетнаме;
  • Киргизии;
  • Таджикистане;
  • Кубе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем сама Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

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