Прикрывались "ФОПами" и массово ввозили "черную" технику Apple: в Украине вскрыли крупную сеть контрабанды гаджетов
В Украине разоблачили масштабную схему, которая включала контрабанду компьютерной техники и мобильных телефонов включая Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow и уклонение от уплаты налогов. Сеть "работала" с помощью разделения "бизнеса" на сотню физлиц-предпринимателей (ФЛП).
В рамках уголовного производства было проведено 26 обысков. Об этом сообщил 11 июля Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.
Детали схемы и что изъяли
- Следствие установило, что группа лиц действовала под единой торговой маркой одного из известных брендов в сфере продажи электроники.
- Дельцы сознательно разделили свою сеть на более чем 100 подконтрольных ФЛП.
- Целью такого дробления бизнеса была минимизация налоговых обязательств.
- В ходе обысков было изъято более 3000 единиц техники известных мировых брендов, включая Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow.
- Документы, подтверждающие законность происхождения этой техники, отсутствуют.
Расследование продолжается
На данный момент проверяется возможная причастность должностных лиц таможенных органов к функционированию канала контрабанды техники через границу Украины. Предполагается, что операции совершались вне таможенного контроля или с сокрытием от него.
"Следствие продолжается. Принимаются меры для установления полного круга причастных лиц и возмещения убытков, причиненных противозаконной схеме государству", – проинформировали в ОГП. О других подробностях дела пока не сообщается.
В Украине массово торгуют "черными" и "серыми" iPhone
Как показал мониторинг, проведенный в 2024 году, половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальные чеки, а также не имеет субъекта хозяйствования (не указывает, кто является фактическим продавцом товара). При этом весь товар, предположительно, – контрабандный.
Аналитики установили, что 10 из 20 проверенных магазинов не идентифицировали субъекта хозяйствования – то есть не указали, кто является фактическим продавцом товара. 11 магазинов из 20 не выдали обязательный фискальный чек.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине изъяли iPhone на 20 млн гривен. Это 424 смартфона Apple разных моделей. Также был изъят автомобиль, на котором гаджеты были ввезены в страну.
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