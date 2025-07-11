Прикрывались "ФОПами" и массово ввозили "черную" технику Apple: в Украине вскрыли крупную сеть контрабанды гаджетов

В Украине разоблачили масштабную схему, которая включала контрабанду компьютерной техники и мобильных телефонов включая Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow и уклонение от уплаты налогов. Сеть "работала" с помощью разделения "бизнеса" на сотню физлиц-предпринимателей (ФЛП).

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В рамках уголовного производства было проведено 26 обысков. Об этом сообщил 11 июля Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.

Детали схемы и что изъяли

Следствие установило, что группа лиц действовала под единой торговой маркой одного из известных брендов в сфере продажи электроники.

в сфере продажи электроники. Дельцы сознательно разделили свою сеть на более чем 100 подконтрольных ФЛП .

. Целью такого дробления бизнеса была минимизация налоговых обязательств.

В ходе обысков было изъято более 3000 единиц техники известных мировых брендов, включая Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow.

известных мировых брендов, включая Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow. Документы, подтверждающие законность происхождения этой техники, отсутствуют.

Расследование продолжается

На данный момент проверяется возможная причастность должностных лиц таможенных органов к функционированию канала контрабанды техники через границу Украины. Предполагается, что операции совершались вне таможенного контроля или с сокрытием от него.

"Следствие продолжается. Принимаются меры для установления полного круга причастных лиц и возмещения убытков, причиненных противозаконной схеме государству", – проинформировали в ОГП. О других подробностях дела пока не сообщается.

В Украине массово торгуют "черными" и "серыми" iPhone

Как показал мониторинг, проведенный в 2024 году, половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальные чеки, а также не имеет субъекта хозяйствования (не указывает, кто является фактическим продавцом товара). При этом весь товар, предположительно, – контрабандный.

Аналитики установили, что 10 из 20 проверенных магазинов не идентифицировали субъекта хозяйствования – то есть не указали, кто является фактическим продавцом товара. 11 магазинов из 20 не выдали обязательный фискальный чек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине изъяли iPhone на 20 млн гривен. Это 424 смартфона Apple разных моделей. Также был изъят автомобиль, на котором гаджеты были ввезены в страну.

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