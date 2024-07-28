Прикрытие для РФ: чем может оказаться транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину

Украина рассматривает план по замене российского газа азербайджанским, но этот шаг несет значительные риски, поскольку под видом азербайджанского газа может транспортироваться российский. Эксперты опасаются, что это усугубит зависимость Европы от России и принесет больше пользы Москве.

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Об этом пишет Financial Times. После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС активно пытается снизить свою зависимость от российского газа.

Пока российский газ, поступающий через Украину, составляет около 5% от общего объема поставок в ЕС. Азербайджан может обеспечить только 2 млрд кубометров из необходимых 14 млрд кубометров.

Алексей Чернышев, главный исполнительный директор "Нафтогаза", отметил, что главной альтернативой является поставка газа из Азербайджана. Это предполагает, что Баку будет импортировать газ из России, а затем будет экспортировать свой газ в Европу через Украину. Такой подход вызывает озабоченность у экспертов, которые видят риск скрытого экспорта российского газа.

Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований Стратегия XXI, предупреждает, что это соглашение может стать схемой для скрытого экспорта российского газа под видом азербайджанского. Гончар также отмечает, что присутствие российского газа в украинских трубах не гарантирует защиту от атак со стороны Москвы, поскольку россияне продолжают обстреливать газокомпрессорные станции в Украине. "Соглашение рискует превратиться в схему скрытого экспорта российского газа под видом азербайджанского на европейский рынок", – подчеркнул Гончар.

Другой вариант, рассматриваемый Украиной, – это закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и России. Однако это решение привязало бы Украину к "Газпрому". Чернышев отмечает, что предложение Азербайджана является более надежным, поскольку у них есть собственная добыча газа, которую могут направить в Европу.

"Предложение Азербайджана более солидное, потому что у них есть добыча газа, которую они могут направить в Европу. В то время как трейдеры ЕС будут выступать в роли канала для российского газа ", - отметил Чернышев.

По словам Сергея Макагона, бывшего руководителя украинской транзитной системы, Украина получала около 1 миллиарда долларов в год в виде платы за транзит, но большая часть средств уходила на обслуживание газотранспортной системы. В то же время, транзит российского газа пополнил военную казну Москвы примерно на 5 миллиардов долларов в год, что противоречит призывам Украины ввести санкции против российского топлива.

Макагон предполагает, что желание скрыто продолжать импорт российского газа может быть обусловлено давлением пророссийских политиков в соседних странах ЕС и интересами трейдеров. Москва пытается сохранить своих сторонников и влияние в Европе, поддерживая следующие схемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европа покупает у России почти столько же, сколько и Китай. Так, с января по июнь 2024 года "Газпром" поставил оставшимся в Европе своим клиентам 14,6 млрд кубометров газа с января по июнь. Что почти равняется 15,2 млрд кубометрам, которые закупил Китай.

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