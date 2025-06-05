Прибыль обвалилась, самолеты простаивают: что происходит с ранее популярной среди украинцев авиакомпанией

Прибыль европейского лоукостера Wizz Air (Венгрия), ранее входившего в топ-3 крупнейших авиаперевозчиков в Украине, существенно снизилась – из-за простаивания его самолетов. По состоянию на 9 мая из эксплуатации было выведено сразу 37 машин, что привело к обвалу акций компании сразу на 23%.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Самолеты простаивают в очереди на ремонт двигателей.

Ожидается, что в ближайшие месяцы неактивными будут 34 самолета.

Прогнозируется, что средняя продолжительность ремонта 1 самолета составит около 300 дней.

Падение акций Wizz Air стало самым крупным "среди европейских авиакомпаний".

"Самолеты пострадали из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney, принадлежащими компании RTX, что ограничило возможности авиакомпании по увеличению провозной мощности. За последний год компания уже дважды пересматривала прогноз по прибыли в сторону понижения. ... Приостановка полетов уже отразилась на годовой прибыли компании – ее акции упали на 23%", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам гендиректора Wizz Air Йожефа Варади, последствия проблем с ремонтом двигателей будут сказываться на авиакомпании в течение длительного времени. Речь идет о двух-трех годах.

В то же время, отмечается: падение акций Wizz Air негативно отобразилось на других авиаперевозчиках. В частности, акции Lufthansa, easyJet и IAG – владельца British Airways – снизились на 1,5-2,7%.

Wizz Air создала план возвращения в Украину

В то же время, Wizz Air стремится возобновить перелеты в/из Украины. По совам Варади, как только небо над страной будет вновь открыто, компания будет готова в течение полугода организовать около 100 маршрутов в/из украинских городов. Что может обеспечить годовой пассажиропоток в 5 миллионов человек.

"Мы планируем не просто летать в Украину, но и летать из Украины. Восстанавливая операционные базы", – заявил Варади.

Напомним: до 2022 года Wizz Air входила в тройку крупнейших авиаперевозчиков в Украине с рыночной долей 10,1%. Лоукостер был известен своими бюджетными рейсами в европейские города, особенно в Польшу, Германию, Италию и Великобританию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гендиректор аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская допустила запуск аэродрома для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – в апреле-мае. По ее словам, авиакомпании Wizz Air, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT готовы совершать рейсы даже при условии военных действий в Украине.

Но в Министерстве развития громад и территорий это официально опровергли, поскольку ключевым условием для возобновления полетов является безопасность, а для этого необходимо достаточно средств противовоздушной обороны. Поэтому о запуске перелетов во Львов или пассажирских перевозок вообще речь не идет.

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