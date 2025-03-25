Авиакомпания из ЕС создала план возвращения в Украину: за полгода организует 100 маршрутов

Европейская авиакомпания Wizz Air стремится возобновить перелеты в/из Украины. Как только небо над страной будет вновь открыто, перевозчик готов в течение полугода организовать около 100 маршрутов в/из украинских городов.

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Как сообщают СМИ, об этом гендиректор компании Йожеф Варади заявил во время конференции, организованной аналитическим центром We Build Ukraine. По его словам, венгерский лоукостер строит "большие планы относительно Украины", поскольку страна обладает огромным потенциалом в авиаперелетах.

"Мы планируем не просто летать в Украину, но и летать из Украины, восстанавливая операционные базы", – заявил Варади.

В Wizz Air уже готов план, включающий создание сети из примерно 100 маршрутов в течение первых шести месяцев со дня возобновления операционной деятельности. Это может обеспечить годовой пассажиропоток в 5 миллионов человек.

"Мы уже готовы. Мы ведем активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и уже близки к заключению коммерческого соглашения", – подытожил Варади.

Стоит отметить, что до 2022 года Wizz Air входила в тройку крупнейших авиаперевозчиков в Украине с рыночной долей 10,1%. Лоукостер был известен своими бюджетными рейсами в европейские города, особенно в Польшу, Германию, Италию и Великобританию.

Конкурент Wizz Air – Ryanair – также ранее объявил о намерениях возобновить полеты сразу после завершения войны. Это значит, что украинцы могут рассчитывать на возврат дешевых авиабилетов и удобных маршрутов после открытия неба.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гендиректор аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская допустила запуск аэродрома для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – в апреле-мае. По ее словам, авиакомпании Wizz Air, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT готовы совершать рейсы даже при условии военных действий в Украине.

Но в Министерстве развития громад и территорий это официально опровергли, поскольку ключевым условием для возобновления полетов является безопасность, а для этого необходимо достаточно средств противовоздушной обороны. Поэтому о запуске перелетов во Львов или пассажирских перевозок вообще речь не идет.

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