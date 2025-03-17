В Украине откроют аэропорт "Львов"? В правительстве назвали главное условие для возобновления полетов

Безопасные условия не позволяют восстановить гражданское авиационное сообщение в Украине. Поэтому возобновления перелетов – ни в аэропорту "Львов", ни в какой-либо другой воздушной гавани страны – пока ждать не стоит.

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Об этом, как сообщает "Телеграф", заявили в Министерстве развития общин и территорий. Таким образом, все заявления о возможном возобновлении авиаполётов в Украине пока являются инсинуациями.

"Ни о запуске пассажирских перевозок, ни вообще о старте перелетов во Львов пока речь не идет", – сказали в Минразвития. В ведомстве отметили, что ключевым условием для возобновления полетов является безопасность, а для этого необходимо достаточно средств противовоздушной обороны.

В то же время в министерстве подтвердили, что аэродромы действительно постоянно готовят. Впрочем, это делается для поддержки отрасли, которую вынужденно "заморозили" после начала полномасштабной российской агрессии России против Украины отрасли – это позволит быстро восстановить полеты, когда будет разрешена ситуация с безопасностью.

"Все это время авиационная инфраструктура поддерживается для обеспечения отрасли, происходит обучение персонала для поддержки их квалификации, в том числе при поддержке международных партнеров. Чтобы, если позволит ситуация с безопасностью, воздушное пространство можно было открыть в самые быстрые сроки", – также пояснили в Министерстве развития общин и территорий.

Как уже сообщалось, ранее гендиректор аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская заявила, что аэродром могут открыть для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – весной, в мае или даже в апреле. По ее словам, авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT готовы совершать рейсы даже при условии военных действий в Украине. Романовская подчеркнула, что авиаперевозчики не только ждут решения украинских властей об открытии неба, а уже анализируют состояние готовности аэропорта к работе.

Как сообщал OBOZ.UA, AirBaltic готова стать первой европейской авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину после стабилизации ситуации безопасности. Главным условием для этого гарантии безопасности для пассажиров и персонала, которые сейчас прорабатываются украинскими властями.

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