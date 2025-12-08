Прежних цен больше нет: в Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир

В многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем в подавляющем большинстве в сторону увеличения. Больше всего – в Луцке. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 22%, до средних 56 000 долларов.

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-22%. Кроме Луцка ,самое большое подорожание затронуло:

Одессу, Ривне и Тернополь, где цены выросли на 19%;

Ужгород – 17%;

Кропивницкий – 15%;

Черновцы, Житомир – 14%;

Сумы – 13%;

Киев – 12%.

В то же время в двух городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 6%.

Николаев – на 5%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 14 600 до 67 900 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 14 600 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Харьков – 22 000 долларов.

Сумы – 22 500 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем 67 900 долларов, а кроме того:

В Киеве – 67 000 долларов.

В Ужгороде – 63 000 долларов.

Луцке – 56 000 долларов.

Черновцах – 53 600 долларов.

Ривне – 53 500 долларов.

В Украине намерены переписать правила о квартирах и домах

Тем временем, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

Для этого нардепы еще в июле приняли в первом чтении правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Документ также будет предусматривать создание рынка социальной аренды. Что, как ожидается, позволит гражданам получать доступное жилье без необходимости покупки.

