Прежние цены уже неактуальны: в Киеве резко пересчитали стоимость аренды квартир

В Киеве сильно подорожала аренда квартир. За последние полгода стоимость съема жилья выросла сразу почти на 4 000 грн – со средних 12 027 грн до 16 000 грн. На столько же цены выросли и в годовом разрезе.

Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, за месяц же аренда жилья в Киеве подорожала не так сильно, хотя все равно значительно – почти на 1 700 грн.

Где дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы – в среднем 11 500 грн. А кроме того в:

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Святошинском – 12 000 грн;

Подольском – 12 500 грн;

Днепровском – 13 500 грн;

Дарницком – 14 000 грн;

Оболонском – 14 250 грн;

Соломенском – 15 000 грн.

Самые "дорогие" районы

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе – в среднем 30 000 грн. А также в:

Шевченковском – 25 000 грн;

Голосеевском – 18 250 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,5%. Также "популярны" цены:

10 400 грн – 7,8%;

15 200 грн, 20 000 грн – 7,1%.

Цена аренды 2-комнатного жилья

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 12 800 грн и 14 400 грн – по 7% объявлений. Также часто встречаются цены:

8 800грн, 10 400 грн, 23 200 грн – 5,1%;

18 400 – 4,5%.

Сколько нужно заплатить за 3-комнатную квартиру

Снять 3-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 12 000 грн – 8,2% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

15 600 грн, 30 000 грн – 7,3%;

9 600 грн, 20 400 грн – 6,4%.

Как правильно снимать квартиру

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Киеве продают комнату в общежитии за 14 000 долларов. Площадь жилья составляет всего 11,9 "квадратов" – т.е., 1 кв.м комнаты стоит немногим более 1 176 долларов. В то же время стоимость некоторых полноценных квартир в столице формируется по более низкой цене "квадрата".

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