Прежние цены уже неактуальны: в Киеве пересчитали стоимость квартир

На вторичном рынке киевской недвижимости выросли цены. За последние 6 месяцев "квадраты" здесь подорожали почти на 3 300 грн – с 49 812 грн до 53 096 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, выросли цены и за последний месяц, хоть практически и незаметно – на 304 грн.

За год стоимость квадратных метров на столичной "вторичке" выросла на 94 грн. Что, впрочем, вполне соответствует общему тренду на подорожание.

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По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 42 000 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

50 400 грн – 7,5%;

47 600 грн – 6,9%;

53 200 грн – 6,7%;

44 800 грн – 6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 16 800 грн. Таких объявлений 0,2%.

Самые дешевые районы

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 42 547 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 47 479 грн;

Святошинский – 49 375 грн;

Подольский – 50 357 грн;

Оболонский – 52 643 грн;

Соломенский – 54 513 грн;

Днепровский – 55 192 грн.

Где дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в в Печерском районе – в среднем 87 705 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 68 142 грн;

Голосеевском – 61 784 грн.

Цены выросли по всей Украине

В целом же с августа 2022-го по август 2023-го 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подорожали практически во всей Украине. Исключением стала лишь Херсонская область, где стоимость жилья снизилась.

Больше всего цены выросли в Закарпатской области – сразу на 37,8%. На втором месте – Львовская, +28,5%. На третьем – Закарпатская, +37,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожала в Киеве и аренда квартир. За последний месяц стоимость съема жилья в столице выросла более чем на 2 500 грн – со средних 14 865 грн до 17 500 грн.

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