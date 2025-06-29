Прежние цены больше не актуальны: в Киеве существенно переписали стоимость квартир
В новостройках Киева существенно подорожали квартиры. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 6,46%, или более чем 3000 грн, – в среднем с 50 300 до 53 550 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за полгода стоимость квадратных метров выросла менее заметно – удорожание составило 0,89%, или 475 грн.
А вот за месяц цены снизились – на 300 грн, или 0,56%. И хотя это снижение незначительно, не исключено, что оно является признаком зарождения нового тренда на рынке.
Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего
В целом по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от 40 050 до 111 800 грн в среднем. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 64 825 грн, и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, 40 050 грн за квадратный метр. За ним идут:
- Дарницкий – 42 750 грн;
- Днепровский – 44 400 грн;
- Святошинский – 46 700 грн;
- Соломенский – 47 550 грн.
В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:
- Оболонский – 50 150 грн;
- Голосеевский – 54 900 грн;
- Шевченковский – 68 950 грн;
- Подольский – 69 375 грн.
Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 111 800 грн.
По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего
В то же время, по данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:
- 25 200 грн – 7,2%;
- 19 600 – 6,9%.
В самом дешевом сегменте можно найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 8 400 грн. Однако таких всего 0,3%.
Жилье рекордно подорожало
В то же время, на вторичном рынке недвижимости Украины произошли заметные изменения стоимости жилья. Так, Чернигов установил рекорд по росту стоимости 1-комнатных квартир – за последние 4 года (с мая-2021 по май-2025) в этом городе она выросла сразу на 83% – с 662 тыс. до 1,2 млн грн (медианная цена, находящаяся значение посередине списка цен, отсортированного по возрастанию).
Как рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, такой скачок выглядит неожиданным – ведь город долгое время находился в зоне риска в начале полномасштабного вторжения. Однако, отмечается, сейчас в Чернигове:
- Зафиксировано "постепенное возвращение интереса к рынку жилья".
- Как следствие – повышение стоимости квартир.
Существенное подорожание зафиксировано и в других городах. В частности:
- Тернополь – там 1-комнатные квартиры выросли в цене на 82% – от 907 тыс. до 1,65 млн грн.
- Винница – рост в 73%, от 1,2 млн до 1,9 млн грн.
- Житомир – 58%, с 1 млн до 1,6 млн грн;
- Ивано-Франковск – 56%, с 1,1 млн до 1,9 млн грн.
В то же время, в ряде городов было зафиксировано снижение цен – причем заметное. Так, в:
- Херсоне жилье подешевело на 16% – с 716 тыс. до 608 тыс. грн;
- Запорожье – на 13%, с 777 тыс. до 671 тыс. грн;
- Николаеве – 6%, с 797 тыс. до 748 тыс. грн;
- Днепре – на 5%, с 1,1 млн до 1,07 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.
Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем.
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