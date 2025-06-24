Жилье рекордно подорожало. В каком городе больше всего выросли цены на 1-комнатные квартиры: ответ может удивить

Чернигов установил рекорд по росту стоимости 1-комнатных квартир на вторичном рынке Украины. За последние 4 года (с мая-2021 по май-2025) в этом городе она выросла сразу на 83% – с 662 тыс. до 1,2 млн грн (медианная цена, находящаяся значение посередине списка цен, отсортированного по возрастанию).

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В то же время, рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, такой скачок выглядит неожиданным – ведь город долгое время находился в зоне риска в начале полномасштабного вторжения. Однако, отмечается, сейчас в Чернигове:

Зафиксировано "постепенное возвращение интереса к рынку жилья ".

". Как следствие – повышение стоимости квартир.

Следующий в списке городов с самым большим удорожанием жилья Тернополь – там 1-комнатные квартиры выросли в цене на 82% – от 907 тыс. до 1,65 млн грн. В топ-5 также вошли:

Винница – рост в 73% , от 1,2 млн до 1,9 млн грн.

– рост в , от 1,2 млн до 1,9 млн грн. Житомир – 58% , с 1 млн до 1,6 млн грн;

– , с 1 млн до 1,6 млн грн; Ивано-Франковск – 56%, с 1,1 млн до 1,9 млн грн.

В то же время, в ряде городов было зафиксировано снижение цен – причем заметное. Так, в:

Херсоне жилье подешевело на 16% – с 716 тыс. до 608 тыс. грн;

жилье подешевело на 16% – с 716 тыс. до 608 тыс. грн; Запорожье – на 13%, с 777 тыс. до 671 тыс. грн;

– на 13%, с 777 тыс. до 671 тыс. грн; Николаеве – 6%, с 797 тыс. до 748 тыс. грн;

– 6%, с 797 тыс. до 748 тыс. грн; Днепре – на 5%, с 1,1 млн до 1,07 млн ​​грн.

Что происходит на рынке недвижимости Украины

В целом же отмечается, несмотря на пандемию, войну и экономическую нестабильность, рынок недвижимости в Украине не замер. Напротив – он изменялся, реагировал и трансформировался.

"Жилье в Украине с 2021 года дорожало неравномерно. Наибольшие темпы роста зафиксированы в городах, которые жители выбирали в качестве альтернативы Киеву после начала полномасштабного вторжения. Запад и Центр показали высокую динамику, тогда как прифронтовые регионы – логическое проседание", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удорожания.

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