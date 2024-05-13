Прежние цены больше не актуальны: АЗС заметно изменили стоимость популярного топлива

За выходные в Украине заметно подешевело дизельное топливо. Так, в понедельник 13 мая АЗС продают его в среднем по 53,34 грн/л, что на 29 коп./л дешевле, чем в пятницу 10 числа. С начала же текущего этапа снижения цен дизель подешевел на 64 коп./л – 7 мая он стоил в среднем 54 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают ресурс по 47,7-57,49 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости составляет почти 10 грн/л.

Самые высокие цены выставили в сети SOCAR, где литр топлива стоит 57,49 грн. А кроме того:

WOG, ОККО – 56,49 грн/л;

Shell – 55,99 грн/л;

Паралель – 55,66 грн/л;

KLO – 55,59 грн/л.

Дешевле всего дизель стоит в сети Фактор – 47,7 грн/л. А также:

RLS – 49,8 грн/л;

Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Украинцам готовят подорожание топлива

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го. По проекту закона, до 2028 года предлагается установить ставки акцизного налога на:

бензины – 359 евро за 1 тыс. литров (сейчас 215,5 евро);

дизельное топливо – 330 евро за 1 тыс. литров (сейчас 139,5 евро);

сжиженный газ – 277 евро за 1 тыс. литров (в предыдущей редакции было 70 евро, как сейчас).

Ежегодный пересмотр акцизов, рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, будет проходить "с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 01.01.2028". А также размеров ставок акцизного налога, предусмотренных законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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