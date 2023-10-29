Правительство должно как можно быстрее преодолеть проблему долгов на энергорынке – ЕБА

Кабинет министров Украины должен обеспечить скорейшее решение долговых проблем на рынке электроэнергии Украины, чтобы поддержать эффективную работу отрасли энергетики в отопительный период и период высокого риска обстрелов, говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Как отмечается, на формирование долгов в энергетике влияет определенная зарегулированность рынка электроэнергии. В частности, установленные на нем со стороны НКРЭКУ предельно допустимые уровни цен обуславливают отсутствие возможности импорта в дефицитные часы, так как в часы дефицита стоимость электроэнергии не может подняться выше действующего ограничения.

"Кроме того, как отмечают эксперты Комитета Ассоциации, прайс-кепы также не способствуют импорту электроэнергии в часы пиковой нагрузки, поскольку в настоящее время электроэнергия в ЕС стоит дороже, чем в Украине", - сообщают представители бизнеса.

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Согласно сообщению, для решения этой проблемы НКРЭКУ предложила механизм возложения специальных обязанностей на импортеров электроэнергии для компенсации им разницы в стоимости электроэнергии.

“В то же время, если компенсация разницы стоимости электроэнергии будет обеспечиваться за счет НЭК "Укрэнерго", по мнению бизнеса, такое решение не оправдано. Кроме того, этот механизм может привести к накоплению новых долгов участниками энергорынка, а не к урегулированию ситуации", - подчеркивают в ЕБА.

Также сообщается, что совокупный долг субъектов рынка электроэнергии перед НЭК.

"Укрэнерго" превышает 60 млрд. грн. Соответственно НЭК "Укрэнерго" не может в полном объеме выполнять свои обязательства перед другими участниками рынка электроэнергии. Это приводит к образованию и накоплению цепи долгов "всех перед всеми". "Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой как можно скорее способствовать решению указанных проблемных моментов", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в "Центре Разумкова" считают, что Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам следует следить за погашением долгов в энергетической отрасли. По мнению экспертов, только системное внимание к финансовым проблемам на рынке электроэнергии приводит к положительным смещениям.

За два заседания парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства удалось остановить проблему накопления задолженностей в энергетике и даже начались небольшие выплаты ранее накопленных долгов.